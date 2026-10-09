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Mosómedve (Procyon lotor) a Frankfurttól 60 kilométerre, délnyugatra fekvő Worms állatparkjában 2019. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Veszélyes, mindenevő emlős szaporodik a magyar erdőkben, nálunk nem őshonos

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Egy eredetileg Észak-Amerikában őshonos, közepes testű állat szaporodik egyre jobban a magyar erdőkben, ez pedig a mosómedve.

Európában azonban már közel egy évszázada jelen van a mosómedve: az 1930-as években Németországban prémje miatt tartották, emellett vadászati céllal is engedtek szabadon példányokat. A faj rendkívüli alkalmazkodóképessége pedig hamar megmutatkozott – írja a hellovidek.hu.

Azóta a mosómedve állománya jelentősen megnövekedett, és Európa egyre több területén megjelent. Nem válogatós, sokféle táplálékot elfogyaszt, ami éppen az egyik oka annak, hogy könnyen alkalmazkodik a számára új környezethez – hangzik el a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont „Amerikából jöttem – mosómedve gondok” című kisfilmjében.

Hazánkban a mosómedve a 20. század vége óta van jelen, sokáig azonban csak kis egyedszámban lehetett találkozni vele. Az elmúlt években viszont már szaporodóképes populáció is kialakult Magyarországon. Ez azért fontos változás, mert egy inváziós faj megjelenése nem pusztán azt jelenti, hogy időnként feltűnik egy-egy különös állat az erdőben. Ha tartósan megtelepszik és szaporodik, az őshonos fajokra is hatással lehet.

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Kezdőlap    Belföld    Veszélyes, mindenevő emlős szaporodik a magyar erdőkben, nálunk nem őshonos

mosómedve

invazív faj

szaporodás

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