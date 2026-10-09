Veszélyes, mindenevő emlős szaporodik a magyar erdőkben, nálunk nem őshonos

Európában azonban már közel egy évszázada jelen van a mosómedve: az 1930-as években Németországban prémje miatt tartották, emellett vadászati céllal is engedtek szabadon példányokat. A faj rendkívüli alkalmazkodóképessége pedig hamar megmutatkozott – írja a hellovidek.hu.

Azóta a mosómedve állománya jelentősen megnövekedett, és Európa egyre több területén megjelent. Nem válogatós, sokféle táplálékot elfogyaszt, ami éppen az egyik oka annak, hogy könnyen alkalmazkodik a számára új környezethez – hangzik el a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont „Amerikából jöttem – mosómedve gondok” című kisfilmjében.

Hazánkban a mosómedve a 20. század vége óta van jelen, sokáig azonban csak kis egyedszámban lehetett találkozni vele. Az elmúlt években viszont már szaporodóképes populáció is kialakult Magyarországon. Ez azért fontos változás, mert egy inváziós faj megjelenése nem pusztán azt jelenti, hogy időnként feltűnik egy-egy különös állat az erdőben. Ha tartósan megtelepszik és szaporodik, az őshonos fajokra is hatással lehet.