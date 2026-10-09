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Traffipaxhoz kapcsolódó jelzőeszköz az M1-es autópálya felújítás alatt álló részén
Nyitókép: Facebook/MKIF/Janosa Bence

A szupertraffipaxok az M1-es autópályán átlagsebességet és követési távolságot is képesek mérni

Infostart / InfoRádió

Szuperintelligens traffipaxokat telepítettek az M1-es autópályán. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója, Szimicsku László az InfoRádióban elmondta: a kamerák az autósok átlagsebességét is képesek mérni, valamint képi visszajelzést is küldenek arról a gépjárművezetőknek, hogy gyorsan vagy megfelelő sebességgel haladnak.

„Társaságunk, az MKIF Zrt. hivatalosan nem tart nyilván baleseti adatokat és baleseti okokat sem. De látjuk azt a közlekedési morált, ami az M1-esen van, és a rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint a három leggyakoribb baleseti ok az M1-es autópályán a követési távolság be nem tartása a gyorshajtás, illetve a figyelmetlenség” – mondta az igazgató. Hozzátette: az M1-es autópálya bővítés alatt áll, így kiemelten fontos, hogy a munkaterületek mellett a megváltozott forgalmi rendben mindenki betartsa a sebességhatárokat és fokozott figyelemmel közlekedjen.

Kiemelte: az útépítési területen olykor a megszokottnál szűkebb sávokkal, terelésekkel, sőt megváltozott forgalmi renddel és a munkaterületek közvetlen közelségével kell számolni, ráadásul eszközök, gépek, bontási anyagok és munkát végző dolgozók is vannak az autópályán.

Az engedélyezett sebesség és követési távolság betartása dinamikusabbá is teheti a közlekedést az M1-esen, ezért az Országos Rendőr-főkapitánysággal egyeztetve döntöttek úgy, hogy ilyen eszközöket telepítenek az M1-esre – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy ezek 21. századi, a legmodernebb technológiát használó eszközök. Beépített mikrohullámú radarral érzékelik a járművek sebességét, és van egy kijelző is rajtuk, egy szomorú, illetve egy mosolygós fejet mutatnak, amikor közeledik hozzájuk valaki, jelezve azt, hogy a jármű a megengedett sebességhatáron belül, avagy afölött közlekedik. Az a cél ezzel, hogy már menet közben felhívják a figyelmet a megfelelő sebesség megválasztására, és ezzel is segítség a szabályos és biztonságos közlekedést. Hiteles mérésre is alkalmas, de képes akár a szakaszsebesség, vagyis az átlagsebesség mérésére, illetve a követési távolságot is képes mérni.

Az M1-es felújításon belül tíz helyszínre telepítettek ilyen eszközt, ezeket a legnagyobb navigációs applikációk mind jelölik.

Szimicsku László szerint egy-két hónap múlva, a baleseti adatok tükrében lehet majd megmondani, hogy csökkenő tendencia látható-e, mindenesetre ebben bíznak.

„Ha kevesebb a baleset, akkor kevesebb lesz a torlódás és a balesetveszélyes helyzet, dinamikusabbá válhat a közlekedés is az M1-esen, és könnyebb, egyszerűbb lesz közlekedni. Ezek az eszközök az M1-es bővítési ideje alatt végig, és azon túl is képesek lesznek közlekedésbiztonsági célokat szolgálni” – emelte ki.

Az eszközöket az MKIF vásárolta, telepítette, de a rendőrség üzemelteti és a mérést is ők végzik.

Bicskéig 2028. augusztus 31-ig készül el majd az M1 kibővítve, és Concó pihenőhelyig, ami Bábolna térsége, 2029. augusztus 31-ig.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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