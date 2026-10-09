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Több száz tonnás vasúti hidat emelnek ki a Déli Körvasút fejlesztésének szakaszán a XI. kerületi Bartók Béla úton 2026. július 4-én. Az út felett átívelő, 67 méter fesztávolságú, kétvágányú hidat Kelenföld irányába szállítják el bontásra.
Nyitókép: Illyés Tibor

A kormány felfüggeszti a déli körvasút építését, új közbeszerzést írnak ki – a nap hírei

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Felfüggesztik a déli körvasút építését, és új közbeszerzést írnak ki. A kormány nem tervez változtatni az állampapírok adómentességén. Első körben a csípőprotézis- és a szürkehályog-műtéteknél rövidítik a várólistákat.

Felfüggesztik a déli körvasút építését, miután közbeszerzési szabálytalanság miatt az Európai Bizottság megvonta az uniós támogatást a beruházástól. A kivitelező V-Híddal a kormány felbontja a szerződést, és új közbeszerzést írnak ki a stratégiai fontosságú beruházásra – jeléntette be a közlekedési miniszter.

A kormány nem tervez változtatni az állampapírok adómentességén, annak ellenére, hogy az unió kötelezettségszegési eljárást indított az ügyben – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, sokkal menőbb a magyar állampapír, mint az Opus vagy a 4iG, vagy az amerikai techrészvények, de ha egy kis ösztönző van mellette, az nem árt.

Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és a buszok jövedéki adóját a kormány. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte: a gázolaj utáni jövedéki adót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést.

Több kisnyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban – derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500-ról 120 ezer forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143 ezer forintos „köztes minimumokat” is alkalmaznának.

Elindul a várólista csökkentési program és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több tízmilliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis- és a szürkehályog-műtéteket érinti első körben.

Átalakítják a magyar sport finanszírozását, és a jövőben nagyobb hangsúlyt helyeznek a szabadidősport támogatására – jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor kiemelte, a kormány célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen.

A kormány kész egyeztetni az olimpiarendezésről a fővárossal, de nagyösszegű beruházásokra 2030-ig biztosan nincs pénz – jelentette ki a beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormányzati tájékoztatón hangsúlyozta: a kormány ebben a folyamatban eddig nem vett részt.

Lemondásra szólította fel Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék, valamint Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az elmúlt években az ÁSZ a bukott hatalom bűneinek egyik elfedőjévé vált és nem töltötte be a közpénzek ellenőrzésére irányuló feladatát.

Az ukrán szervezett bűnözéshez kötődő pénzügyi műveletek magyarországi felszámolásáról beszélt Orbán Viktor az Aranykonvoj-ügy kapcsán. A volt kormányfő közleményében azt állította, hogy az érintett hatóságok saját hatáskörükben, kormányzati utasítás nélkül jártak el,

Kardosné Gyurkó Katalin ül be a Fidesz-frakcióba Orbán Balázs helyére. Bóka János frakcióvezető Facebook-oldalán azt írta: a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke többéves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik.

A kegyelmi botrány kapcsán végképp összebútorozott a Mi Hazánk a Fidesszel – közölte a kormányfő. Magyar Péter Facebook-oldalán azt írta, a Mi Hazánk képviselőjének szavazatával akadályozta meg a Fidesz, hogy a kegyelmi botrányt kivizsgáló parlamenti bizottság meghallgathassa Orbán Viktort a pedofil támogató Kónya Endrének adott kegyelemben játszott szerepéről.

Czibere Károly a bicskei eset miatt 2016-ban felajánlotta a lemondását, de azt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nem fogadta el. Az egykori szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár ezzel reagált a bicskei jelentésre. A volt államtitkár bocsánatot kért mindazoktól, akik az ő államtitkári ideje alatt estek áldozatául egy bántalmazónak.

A zöldségek és gyümölcsök áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését kezdeményezi december elsejétől a KDNP. Rétvári Bence frakcióvezető közölte: a Tisza Párt a választási kampányban ígéretet tett az áfacsökkentésre, de a kormány eddig nem nyújtotta be az erről szóló javaslatot.

A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet erről levelet írt az országgyűlési képviselőknek és az érintett parlamenti bizottságoknak.

A vállalkozók csaknem fele már jövő év elején áttérne az új katára – derül ki a Billingo online számlázó felméréséből. A mintegy 4.500 válaszadó kétharmada ugyanakkor megvárná a végleges szabályokat a döntéssel.

A fenékküszöbnek köszönhető, hogy nem áll a paksi atomerőmű, mert a Duna vízszintje most alacsonyabb, mint augusztusban – mondta a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter bejelentette, hogy jutalmat kapnak a paksi munkálatokban résztvevők. 1100 szervezetnél dolgozót érint a kormánydöntés, ők egyhavi juttatást kapnak.

Kétvágányúsítják a Budapest-Veresenyház-Vác vasútvonalat, a beruházást kiemeltté nyilvánította a kormányt. A közlekedési miniszter a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy a beruházás során egyes területek kisajátítására is szükség lesz.

Négy külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket: New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe. A pályázat benyújtásának határideje. november 5.

Segítséget ajánlott az orosz elnök a közel-keleti háború rendezéséhez. Vlagyimir Putyin a türkmenisztáni regionális csúcstalálkozó előtt találkozott iráni kollégájával, Maszúd Pezeskjánnal. Szerinte Irán komoly erőfeszítéseket tesz a konfliktus lezárására, amelyet február végén az amerikai–izraeli bombázások robbantottak ki.

Navi Pillay dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel-békedíjat. Az ENSZ volt emberi jogi főbiztosát és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bíráját a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítései miatt ismerik el a kitüntetéssel. Az Egyesült Államok a díj bejelentése után szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, céljuk a működésének megbénítása. A Trump-kormányzat nem ért egyet izraeli vezetők és amerikai állampolgárok elleni büntetőeljárásokkal.

A franciaországi diáktüntetéseken eddig csaknem 7 ezer embert vettek őrizetbe, harmaduk ellen indult eljárás, 86 százalékuk kiskorú. A diák- és szakmai szakszervezetek azonban keddre meghirdették a következő országos demonstrációt.

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Kezdőlap    Belföld    A kormány felfüggeszti a déli körvasút építését, új közbeszerzést írnak ki – a nap hírei

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állampapír-kereskedelem

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Karácsony Gergely: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

A kormánnyal kötött 120 milliárd forintos támogatásról, a központosított budapesti parkolás előnyeiről, a kerületi polgármesterek elégedetlenségéről és a kormányzati támogatás nélküli budapesti olimpia esélyeiről is beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

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Eseménydúsan voltak az elmúlt napok a magyar belpolitikai életben, ugyanis az elszámoltatáshoz kapcsolódó intézkedések mellett több adótörvény-módosítást is bejelentett a Tisza-kormány, valamint a gyermekvédelem kapcsán is mélyreható reformokról határozott. A Pénzügyminisztériumban tartott csütöröki háttérbeszélgetésen kiderültek a vagyonadó és a kata új részletei, a pénteken 11 órától tartott kormányzati sajtótájékoztatón Magyar Péter és Vitézy Dávid tett bejelentéseket.

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