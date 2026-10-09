Orbán Viktor az aranykonvoj-ügyről: „a hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat”

Csütörtökön Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt miniszterelnököt, hogy álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el: ő adta-e ki a parancsot az úgynevezett aranykonvoj megállítására. Azt írta, hogy „most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás”.

A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség pénteken közleményben válaszolt, ezt szó szerint idézzük:

„A nemzeti kormány miniszterelnökeként büszke vagyok arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállítottuk és felszámoltuk Magyarországon.

A hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak. Saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadtam volna.

Az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Szégyen, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke”

Lapinformációk szerint a Terrorelhárítási Központ egykori vezetője, Hajdu János és az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három rendőr járőr is gyanúsított a nagy port kavaró ügyben. A hét ukrán állampolgárt a TEK épületében tartották fogva, ezalatt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) elrendelte az őrizetüket, ami a kiutasításuk biztosítását szolgálta.

Lapinformációk szerint az ügyben Hajdu János helyzete a legnehezebb, mivel őt hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával járó jogellenes fogva tartással gyanúsítják, és több tanú is terhelő vallomást tett ellene. Ráadásul Orbán Viktor Tusnádfürdőn az akció kitalálójaként emlegette. Ha elítélik, letöltendő szabadságvesztést is kaphat.

Magyar Péter miniszterelnök már sok alkalommal tett arra utalást, hogy az ügyészségnek Orbán Viktort is meg kellene hallgatnia az ügyben.