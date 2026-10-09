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Ijedt, kétségbeesett védekező nő fekete-fehér portréja.
Nyitókép: Getty Images

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

Infostart / MTI

A bicskei esett miatt 2016-ban felajánlottam lemondásomat, azt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nem fogadta el - közölte Czibere Károly, az egykori ágazati tárca szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteken az MTI-vel, reagálva a csütörtökön nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre. A volt államtitkár egyúttal bocsánatot kért mindazoktól, akik az ő államtitkári ideje alatt estek áldozatául egy bántalmazónak bármely intézményben.

Czibere Károly – aki jelenleg a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke – azt írta, a bicskei igazgató „rémtetteiről” az ágazatirányítás 2016 szeptemberében értesült, 2014 májusa és 2016 szeptembere között az ágazatirányításhoz sem formálisan, sem igazgatási úton, sem informálisan nem érkezett jelzés az intézetvezető "szörnyű" tetteiről.

Miután 2016 szeptemberében olvasták „a gyermekek faxon érkező” vallomásait, feljelentést tettek a rendőrségen, az ágazatvezetés azonnali vizsgálatot indított az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál (SZGYF), valamint valamennyi illetékes hatóság (ombudsman, kormányhivatal) összes vonatkozó korábbi ellenőrzési jelentését bekérték - tette hozzá.

Ugyanakkor kiemelte, hogy „ettől még az államtitkárnak politikai felelőssége van minden egyes olyan gyermekért, akit a rendszer nem véd meg. Ezért még 2016 őszén felajánlottam lemondásomat. A miniszter ezt nem fogadta el, megállapodtunk egy gyermekvédelmi szabályozócsomag előkészítésében”.

Czibere Károly kitért arra is, hogy az ágazatirányítás már 2016 előtt megkezdte a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítését, mivel korábban is voltak mind a gyermekjóléti, mind a gyermekvédelmi rendszerben olyan esetek, amelyek arra utaltak, hogy észrevétlenül és következmények nélkül maradhatnak súlyos bántalmazások.

Czibere Károly hangsúlyozta, hogy „2014 és 2018 között az ágazatvezetés mindent igyekezett megtenni, hogy hasonló esetek soha többé ne történhessenek meg ártatlan gyermekekkel.”

„Valamennyi gyermektől, aki ebben az időszakban – minden, őt megvédeni akaró igyekezetünk ellenére – esett áldozatául egy bántalmazónak bármely intézményben, bocsánatot kérek!”

– zárta közleményét Czibere Károly.

A bicskei gyermekotthon igazgatója, Vásárhelyi János 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott szexuálisan. 2019-ben jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítélték pedofil bűncselekmények miatt.

A kormány csütörtökön hozta nyilvánosságra a Szociális és Családügyi Minisztérium által készített, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést.

A kormany.hu oldalon elérhető, több mint 100 oldalas dokumentum vizsgálja a gyermekotthonban történt szexuális visszaélések hátterét és az intézményi mulasztásokat, valamint feltárja, hogyan maradhattak figyelmen kívül a gyermekek jelzései, milyen felelősség terheli az érintetteket, és hogyan akadályozható meg hasonló esetek megismétlődése.

A bicskei ügyben a jelentés szerint a felelősség nemcsak a jogerősen elítélt elkövetőket terheli, hanem az érintett időszak fenntartóit és ágazati vezetőit.

A dokumentumban nevesítik

  • Balog Zoltán és
  • Pintér Sándor egykori minisztert, valamint
  • Fülöp Attila,
  • Soltész Miklós és
  • Czibere Károly volt államtitkárt is.
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Kezdőlap    Belföld    Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

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