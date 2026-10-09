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Magyar Péter miniszterelnö (j) és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. szeptember 18-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre

Infostart

Rendkívüli időpontban tartják a kormányzati sajtótájékoztatót, amelyen a közlekedési és beruházási miniszter tesz bejelentéseket a miniszterelnök mellett. Tartson velünk percről percre!

2026.10.09. 11:47

Sport-összeférhetetlenség

Magyar Péter:

2026.10.09. 11:40

2027-es költségvetés

Magyar Péter: egész hétvégén még dolgozni fogunk a sarokszámokon, határidőnk van. Még októberben kész kell lenni a javaslattal, és minden magyart is tájékoztatunk. A Tisza-kormány csődközeli állapotban került kormányra, trükkök százaival hamisították meg a 2026-os számokat, van, ahol a beruházások mellé nem írtak be költségvetési forrást, ami akár büntetőjogi felelősséget is felvet. A nehéz helyzet ellenére csökkenteni kellett már az idei hiányt is az államcsőd elkerülése érdekében. Az eurózónához csatlakozás is segít majd az ilyen helyzetek elkerülésében. A Tisza-kormány 1200 milliárd forintot fogott meg már az idei költségvetésben, nem racionalizálással, nem elvonással. A közszféra is magán spórol, fenntartható pályára áll a magyar költségvetés. A minisztériumoknak is fel lesz adva a lecke, el kell zárni a közpénzek kiáramlásának útját. De ez nem meglepetés, mi ezt elmondtuk korábban. De nem fél év és nem másfél év lesz a helyreállás. Mindenki látni fogja az irányt, hogy merre kell menni. A pénzügyminiszter nem csupán a költségvetést teszi le az asztalra, hanem egy középtávú stratégiát is. Rövidesen jönnek a költségvetés részletes szabályai.

2026.10.09. 11:32

Egészségügy

Magyar Péter: a 2027-es költségvetés eü-kasszája 500 milliárd forinttal nő. Van mit behozni... Csípő- és térdprotézisre 30 ezren várnak, van, aki 4-5 évet. Súlyos a szakemberhiány, szervezetlen a működés, a betegeket és a családokat bizonytalanságban tartják. A szürkehályog ügyében is pilot program indul a várólista csökkentése érdekében. Ezekre jut most sokkal több pénz. Új szemlélet lesz, a korábbi kormány is próbálkozott, de csak eredménytelen pénzégetés lett a vége. A plusz munka motiválva lesz, és meg lesz fizetve. Nem csupán az számít majd, hogy ki műt többet, hanem a sikeresség és a betegelégedettség is, valamint a lábadozási idő. Változtatni fogunk azon is, ahogy a műtétre várókkal bánnak. Akik legalább egy éve várnak, azokat az egészségügy megkeresi, hogy mi az a lépés, amire a leggyorsabban szükség van. Élő kapcsolat lesz a műtét előtt. A felszabaduló műtéti időpontokat jól kell kihasználni, ha valaki vállalja, hogy előre kerül a listán hirtelen, annak lehetősége nyílik. Az utánkövetésnél, a rehabilitációnál pedig jelenleg nagyon rosszak az adatok. Végre a betegek kerülnek a középpontba.

2026.10.09. 11:30

Ekho

Magyar Péter: megszűnik a profi labdarúgók extra támogatása. Kivételeket töröl el a kormány.

2026.10.09. 11:25

Kata

Magyar Péter: a Fidesz pár éjszaka alatt tönkretette a katát. Jelentősen bővülni fog a kata adózás alanyi köre. Fontos változás, hogy 18-ról 22 millió forintra növeljük a bevételi értékhatárt. Felemeljük az ellátási alapot. Ez tehát nem adóemelés, hanem plusz szolgáltatás, juttatás, ehhez kellett az alapot megemelni. Eddig alig kaptak táppénzt, nyugellátást, anyasági ellátást sem. 100 ezer forint lesz az adóteher a főfoglalkozású kisadózóknál. A változások nullás összegűek költségvetési szempontból körülbelül.

2026.10.09. 11:21

Vagyonadó

Magyar Péter: a vagyonadó a magánvagyont terheli, nem a cégek vagyonát. Ha valakinek 1 milliárd forint fölötti vagyona van, az 1 milliárd forintot meghaladó részre kell 1 százaléknyit fizetni bevallásos alapon, 2027. auguszts 31-ig. 200 milliárd forintot vár a PM jövőre. 15-25 ezer érintettje lehet. Nem igaz az az állítás, hogy minden magyarnak vagyonbevallást kell készítenie. 100 milliárd forint felett belép az 1,5 százalékos vagyonadó. Fontosak voltak az alkotmányossági szempontok is. Nem lesz visszaható hatály, rugalmas lesz az értékelés. Segít ebben a NAV, és lesz ingatlanértékelési modell is, lehet fizetési haladékot kérni, akár 12-24 hónaposat is. Lesz egy exit tax, a kimenekítést gátlandó.

2026.10.09. 11:17

Vagyonadó, kata, ekho – a filozófia

Magyar Péter: nem légbőlkapottak a változások. Ezeket a vállalásokat mi leírtuk a programunkban. Ugyan rengeteg lobbi volt a vagyonadó ellen is, kiskapukért, de látható, nem keletkeztek kiskapuk, a pénzügyi tárca mindenkivel egyeztetve lehetetleníti el még a vagyonkimentést is. Ma leginkább a fogyasztás és a munkabér adódik, a tőke adózása nagyon kedvező, a tőke koncentrálódik, a 100 leggazdagabb magyar vagyona 325 százalékkal nőtt az elmúlt időszakban, ezt premizálta a magyar adórendszer. Az új adóelgondolás a produktív beruházások felé tereli a vagyont.

2026.10.09. 11:16

Jutalom a fenékküszöbért

Magyar Péter: jutalmat kapnak, akik éjjel-nappal részt vettek a fenékküszöb építésében, 1100 embert érint a kormánydöntés. Belügyesek, rendőrök, vízügyesek, paksiak, közutasok és műegyetemiek. Egyhavi juttatást kap 1083 ember, 889 millió forintba kerül a költségvetésnek, október 23-án kapják meg.

2026.10.09. 11:14

Paks

Magyar Péter: alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint augusztusban volt, a fenékküszöb nélkül állna a Paksi Atomerőmű, ahogy Romániában is áll az ottani erőmű. A leállás havi 50 milliárd forint kiesést okozott volna, a fenékküszöb megépítése így 200 milliárd forintot megspórolt, az ára 6 milliárd forint volt.

2026.10.09. 11:12

Magyar Péter...

...kezd. Rosszallotta, hogy az M1 a Kisvárost adja.

2026.10.09. 11:11

13 óráig...

...tart a sajtótájékoztató.

2026.10.09. 11:00

Kezdünk!

Péntek 11 órától tartják a kormányzati sajtótájékoztatót, az eseményen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A várható témák:

  • vagyonadó
  • gyermekvédelem
  • 2027-es költségvetés
  • e-rollerek szabályozása
  • vasúti beruházások.

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Kezdőlap    Belföld    Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre

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Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Cikkünk frissül

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Rendkívüli időpontban tartják a kormányzati sajtótájékoztatót, amelyen a közlekedési és beruházási miniszter tesz bejelentéseket a miniszterelnök mellett. Tartson velünk percről percre!
 

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Tőzsdére indult László, aztán szembejött vele a vagyonadó

A tőzsde sok cégnek a növekedés következő nagy lépése. Több pénz, nagyobb ismertség, komolyabb partnerek, új akvizíciós lehetőségek és egy felértékelődő részvény. A vagyonadó tervezete viszont furcsa helyzetet teremthet, egy gyorsan növekvő cég tulajdonosa éppen azért gondolhatja meg a tőzsdére lépést, mert a piac sokkal többre értékelné a vállalatát, mint amennyit a nem tőzsdei cégekre előírt képlet kihozna. László is vakarja a fejét.

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