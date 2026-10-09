ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.95
usd:
325.88
bux:
141671
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fehér teherautó vagy nyerges vontató halad az úton.
Nyitókép: Unsplash

Újabb üzemanyagos könnyítés – megszólaltak a fuvarozók

Infostart / MTI

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítést, amelyet pénteken jelentett be a közlekedési és beruházási miniszter.

Lajkó Ferenc, a szervezet főtitkára azt mondta, a kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán sikerült elérniük a kitűzött célok jelentős részét. Hozzátette, hogy a közös munkát szakmai munkacsoportokban folytatják, hogy további javaslataikból is a fuvarozó vállalkozások működését segítő intézkedések szülessenek.

Vitézy Dávid pénteki bejelentése szerint a kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg

literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót.

A tárcavezető közölte: a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár – tette hozzá.

Kitért arra, hogy emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók jelezték, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Ezért jelentősen bővítik az útdíjellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját – közölte a miniszter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb üzemanyagos könnyítés – megszólaltak a fuvarozók

jövedéki adó

vitézy dávid

könnyítés

lajkó ferenc

fuvarozók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ezer sebből vérzik az egészségügy, de most van remény

Szakértő: ezer sebből vérzik az egészségügy, de most van remény
Elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Az InfoRádióban nyilatkozó Rékassy Balázs háziorvos, egészségügyi szakmenedzser szerint több sebből vérzik a magyar egészségügy: a kórházak nagy része lepusztult, a szakdolgozók alulfinanszírozottak, orvosok és ápolók hiányoznak a rendszerből.
Karácsony Gergely: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

Karácsony Gergely: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

A kormánnyal kötött 120 milliárd forintos támogatásról, a központosított budapesti parkolás előnyeiről, a kerületi polgármesterek elégedetlenségéről és a kormányzati támogatás nélküli budapesti olimpia esélyeiről is beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”

Megáll a déli körvasút beruházás, de nem végleg, kizárták a V-Hidat a vasúti fejlesztésekből

Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elrendelte Magyar Péter: 175 milliót fordítanak az NVVH vezetőinek személyvédelmére

Elrendelte Magyar Péter: 175 milliót fordítanak az NVVH vezetőinek személyvédelmére

Jelentős többletforrást, mintegy 175 millió forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek személyvédelmére egy kormányhatározat szerint. A szervezetet hivatalosan is nemzetbiztonsági védelem alá helyezték - vette észre a 444.hu a pénteki Magyar Közlönyben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a múzeumi rablásban: megvannak a menekülő tolvajok által elvitt felbecsülhetetlen értékű képek

Fordulat a múzeumi rablásban: megvannak a menekülő tolvajok által elvitt felbecsülhetetlen értékű képek

Megtalálták Auguste Renoir két festményét, amelyeket egy hónappal ezelőtt loptak el a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából

BBC
Business Sport Travel Science
US unveils sanctions on ICC in move court condemns as 'assault on rule of law'

US unveils sanctions on ICC in move court condemns as 'assault on rule of law'

Several member states of the international tribunal, including the UK, say they "strongly disagree" with the sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 20:56
Bekiabálások Ruszin-Szendi Romulusz fórumán
2026. október 9. 20:40
Szakértő: ezer sebből vérzik az egészségügy, de most van remény
×
×