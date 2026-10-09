Navi Pillay dél-afrikai jogász kapja az idei Nobel-békedíjat

A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják – jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.

A 24.hu összefoglalója szerint Navi Pillay 1941-ben született Dél-Afrikában.

Ügyvédként az apartheid ellen küzdő aktivistákat és szakszervezeti tagokat védte,

küzdő aktivistákat és szakszervezeti tagokat védte, a nők jogaiért is fellépett.

is fellépett. Egyik alapítója volt az Equality Now nemzetközi jogvédő szervezetnek.

1995 és 2003 között a ruandai népirtás bűncselekményeit vizsgáló nemzetközi törvényszék bírájaként dolgozott, az utolsó négy évben annak elnöke volt. Részt vett a Jean-Paul Akayesu volt ruandai polgármester ügyében hozott történelmi ítélet meghozatalában, amely kimondta: a nemi erőszak a népirtás eszköze is lehet, ha egy meghatározott csoport elpusztítását szolgálja.

bűncselekményeit vizsgáló nemzetközi törvényszék bírájaként dolgozott, az utolsó négy évben annak elnöke volt. Részt vett a Jean-Paul Akayesu volt ruandai polgármester ügyében hozott történelmi ítélet meghozatalában, amely kimondta: a nemi erőszak a népirtás eszköze is lehet, ha egy meghatározott csoport elpusztítását szolgálja. Pillay 2003 és 2008 között a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság bírája ,

, 2008-tól 2014-ig az ENSZ emberi jogi főbiztosa volt.

volt. Ő vezette azt az ENSZ-vizsgálóbizottságot is, amely 2025 szeptemberében arra a megállapításra jutott, hogy Izrael népirtást követett el a Gázai övezetben.

Az idén 12 millió svéd koronával (388 millió forint) járó Nobel-békedíjat december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Oslóban.