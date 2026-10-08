Így néz ki a nyugdíjemelés számokban

Az állam 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására, aminek keretében a nyugdíjminimum összege a korábbi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan korrigálják.
A Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán megjelent kalkuláció szerint az intézkedéscsomag mintegy 700 ezer embert érint, és a nyugdíjak mellett kiterjed az árvaellátásra, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra, valamint az időskorúak járadékára is.
Kármán András rámutatott: az elmúlt négy évben a hazai gazdasági növekedés az 1 százalékot sem érte el, miközben a GDP-arányos költségvetési hiány és az államadósság is jelentősen megemelkedett a korábban kommunikált szinthez képest. A tárcavezető szerint az állami szféra szinte minden területén komoly forrás- és emberhiány mutatkozik, ami azonnali kormányzati beavatkozást igényelt.
A kabinet első lépésként a leginkább rászoruló társadalmi csoportok támogatását tűzte ki célul. A nyugdíjkorrekció mellett ide tartozik
- az iskolakezdési támogatás, valamint
- a tűzifa és
- a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adójának (áfa) csökkentése is.
Kármán András emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt öt hónapban több rendkívüli kormányzati intézkedést is finanszíroztak, köztük
- a nyári energiakrízis kezelését,
- a kórházi klimatizálást, valamint
- a gyermekvédelmi krízisalap létrehozását.
A most bejelentett nyugdíjreform kapcsán a miniszter kiemelte, hogy a változtatások jelentős segítséget jelentenek azoknak, akik eddig rendkívül alacsony jövedelemből éltek. Ezek között vannak olyanok, akiknek eddig kevesebb mint napi 1000 forintból kellett megélniük egy hónapban.