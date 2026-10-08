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Kármán András pénzügyminiszter nyilatkozik, amint az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az Ecofin brüsszeli ülésére érkezik 2026. július 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Így néz ki a nyugdíjemelés számokban

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A pénzügyminiszter posztolt arról, hogyan néz ki költségvetési és lakossági oldalról az emelés.

Az állam 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására, aminek keretében a nyugdíjminimum összege a korábbi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan korrigálják.

A Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán megjelent kalkuláció szerint az intézkedéscsomag mintegy 700 ezer embert érint, és a nyugdíjak mellett kiterjed az árvaellátásra, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra, valamint az időskorúak járadékára is.

Kármán András rámutatott: az elmúlt négy évben a hazai gazdasági növekedés az 1 százalékot sem érte el, miközben a GDP-arányos költségvetési hiány és az államadósság is jelentősen megemelkedett a korábban kommunikált szinthez képest. A tárcavezető szerint az állami szféra szinte minden területén komoly forrás- és emberhiány mutatkozik, ami azonnali kormányzati beavatkozást igényelt.

A kabinet első lépésként a leginkább rászoruló társadalmi csoportok támogatását tűzte ki célul. A nyugdíjkorrekció mellett ide tartozik

  • az iskolakezdési támogatás, valamint
  • a tűzifa és
  • a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adójának (áfa) csökkentése is.

Kármán András emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt öt hónapban több rendkívüli kormányzati intézkedést is finanszíroztak, köztük

  • a nyári energiakrízis kezelését,
  • a kórházi klimatizálást, valamint
  • a gyermekvédelmi krízisalap létrehozását.

A most bejelentett nyugdíjreform kapcsán a miniszter kiemelte, hogy a változtatások jelentős segítséget jelentenek azoknak, akik eddig rendkívül alacsony jövedelemből éltek. Ezek között vannak olyanok, akiknek eddig kevesebb mint napi 1000 forintból kellett megélniük egy hónapban.

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Kezdőlap    Belföld    Így néz ki a nyugdíjemelés számokban

nyugdíj

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