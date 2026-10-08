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Nyitókép: Pixabay

Kezd beindulni a koronavírus terjedése – térkép

Infostart / MTI

Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben; a szennyvízminták alapján a fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján tudatta: az év 40. hetében az örökítőanyag Budapest Központi, Budapest Dél-Pesti, Budapest Észak-Pesti szennyvíztisztító telepek ellátási területén, Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsett, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon és Szegeden volt kimutatható.

A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest Dél-Pesti és Központi szennyvíztisztító, Budapest agglomerációjába tartozó települések, Békéscsaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákból tapasztalható – jegyezték meg.

Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban.

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