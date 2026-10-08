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MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

Ismét változtak az árak a benzinkutakon

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A 95-ös benzin országos átlagára egy forinttal emelkedett, miközben a gázolaj ára változatlan maradt.

Újabb kisebb változás történt a hazai üzemanyagárakban csütörtökön. A benzin 2024 májusa óta nem látott szintre drágult, írja a holtankoljak.hu.

A 95-ös benzin literenkénti országos átlagára jelenleg 642 forint, míg a gázolajé 709 forint. A benzin esetében ez az újabb emelkedés már jelentősebb változást jelent a korábbi időszakhoz képest.

A piaci folyamatok átalakulása miatt a Holtankoljak.hu teljesen megújítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét. Minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé.

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