Ismét változtak az árak a benzinkutakon

Újabb kisebb változás történt a hazai üzemanyagárakban csütörtökön. A benzin 2024 májusa óta nem látott szintre drágult, írja a holtankoljak.hu.

A 95-ös benzin literenkénti országos átlagára jelenleg 642 forint, míg a gázolajé 709 forint. A benzin esetében ez az újabb emelkedés már jelentősebb változást jelent a korábbi időszakhoz képest.

A piaci folyamatok átalakulása miatt a Holtankoljak.hu teljesen megújítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét. Minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé.