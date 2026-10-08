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Nyitókép: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

56 strandolót húztak ki a vízből

Infostart / MTI

A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig – közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A közlemény szerint idén 61 strandon dolgoztak és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk – például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása.

A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátásához.

Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen három elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból.

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