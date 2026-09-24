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A flare burns waste gas at an oil Refinery.
Nyitókép: millerpd/Getty Images

Javult az üzleti hangulat szeptemberben

Infostart / MTI

Az augusztusi visszaesés után 1 ponttal emelkedett szeptemberben a GKI Gazdaságkutató konjunktúraindexe. Az üzleti hangulat enyhén javult, a fogyasztói kilátások lényegében nem változtak, a foglalkoztatási hajlandóság kicsit javult, az ár-indikátor enyhén nőtt – közölte a GKI csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény felidézi: január és július között az index 11 pontot emelkedett, és négy és fél éves csúcsra ért. Augusztusban 4 pontot esett, szeptemberben 1-et emelkedett.

A GKI fogyasztói bizalmi indexe szeptemberben nem változott augusztushoz képest. A stagnálás mögött az elemzés egymást nagyjából kioltó, heterogén folyamatokat azonosít. Az elmúlt egy évi pénzügyi helyzet értékelése 5 ponttal nőtt, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozás alig változott. Ezzel szemben a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 4 ponttal, az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése 1 ponttal csökkent.

Az ősz elején az ipar az egyetlen ágazat, ahol a bizalmi index emelkedett, 3 ponttal. Az építőipari index 1, a kereskedelmi 2, az üzleti szolgáltatói 3 ponttal mérséklődött. A foglalkoztatási indikátor kissé emelkedett: a bővítést tervezők aránya 7-ről 8 százalékra nőtt, a csökkentést tervezőké 13-ról 12 százalékra csökkent. Mind a négy ágazatban a létszám csökkentését tervezők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben, különösen az építőiparban.

Az ár-indikátor a május és július közötti mérséklődés, majd az augusztusi stagnálás után szeptemberben csak nagyon enyhén emelkedett. A következő három hónapban a cégek 18 százaléka tervez áremelést, 8 százalékuk árcsökkentést – szemben az augusztusi 16, illetve 7 százalékkal. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése enyhén javult: az ipari cégek kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, a kereskedő cégek viszont romlásról számoltak be.

Mivel az index szeptemberben nem esett tovább, a nyári megtorpanás a GKI szerint inkább egy új szint kialakulására, semmint tartós romlásra utal – olvasható a GKI közleményében.

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