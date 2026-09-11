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Strandolók a fonyódi Panoráma strandon 2026. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Ingyenes lett ez a két balatoni strand, az egyikre a kutyust is vihetjük

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Véget ért a fizetős szezon Fonyód két népszerű fürdőhelyén. A fonyódi strandok közül a Panoráma strand és a kutyás fürdetőhely szeptember 1-jétől ingyenesen látogatható, miután együttes bevételük meghaladta a 92 millió forintot.

A fonyódi strandok idei forgalma az alacsony balatoni vízállás ellenére is kedvezően alakult. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, ami az előző évi összegnél mintegy 5 millió forinttal magasabb – mondta Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere. A hírről a sonline.hu számolt be.

A bevétel növekedését a Balaton alacsony vízállása sem akadályozta meg. A Panoráma strandnál a fürdőzőknek helyenként mintegy 250 métert kellett begyalogolniuk az úszásra alkalmas vízmélységig, ezért többen a közeli, mélyebb vizű bélatelepi strandot választották. A központi strand bevétele ennek ellenére meghaladta a tavalyit.

A kutyás fürdetőhely használói többször jelezték az öltözők hiányát és az illemhelyek működésével kapcsolatos problémákat. A város ezért 2027-ben megvizsgálja öltözőhelyiségek kihelyezésének lehetőségét.

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Kezdőlap    Belföld    Ingyenes lett ez a két balatoni strand, az egyikre a kutyust is vihetjük

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