Ki kéri a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt?

A közlemény szerint Kiss Ádám jelenlegi elnök és a korábban már lemondott helyettesének utódját a következő hetekben nyílt pályázat keretében választják ki.

Az új vezetés kinevezéséig az NKFIH működésének és vezetésének folytonosságát Kiss Ádám biztosítja – tették hozzá.

Mindkét pályázat csütörtöktől elérhető a kormany.hu oldalon.

A vezetés megújításának célja, hogy az NKFIH munkájában még hangsúlyosabban érvényesüljön a tudományos szemlélet, és az intézmény magas szakmai színvonalon lássa el meghatározó szerepét a magyar kutatási és innovációs ökoszisztémában – írták.