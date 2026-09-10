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Lemondott a józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője.
Nyitókép: Józsefvárosi Fidesz

Lemondott egy fideszes frakcióvezető

Infostart / MTI

Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP VIII. kerületi frakcióvezetője, Egry Attila - közölték a Józsefvárosi Fidesz Facebook-oldalán.

"Vannak az életben olyan pillanatok, amikor meg kell állnunk, el kell gondolkodnunk, és meg kell hoznunk egy nehéz, de átgondolt döntést. Egry Attila úgy döntött, hogy befejezi önkormányzati képviselői munkáját Józsefvárosban" - olvasható a bejegyzésben.

Azt írták, Egry Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Az elmúlt több mint két évtizedben képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként dolgozott Józsefvárosért és az itt élő emberekért.

A Józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja Egry Attila döntését, és köszöni mindazt a munkát, amelyet az elmúlt években Józsefvárosért végzett - olvasható.

Pikó András polgármester Facebook-bejegyzése szerinte Egry Attila kedden mondott le a mandátumáról.

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