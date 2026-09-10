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A szentendrei (H5-ös) HÉV megállója Budapesten, a Tímár utcánál 2025. november 21-én. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója bejelentette: elkezdődik a teljes budapesti HÉV-hálózat fejlesztése, amelynek első eleme, a szentendrei vonal felújítása; a cél az, hogy a vonal 2029 végére 21. századi elővárosi vasúttá váljon.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Az éjszaka megint a HÉV-vel volt a gond

Infostart / MTI
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Füstölt egy HÉV-szerelvény a szentendrei vonalon, a harmadik kerületi Tímár utcai megállóban - közölte a katasztrófavédelem szerda késő este.

Azt írták, a füstölés azt követően is megmaradt, hogy a tűzoltók áramtalanították a járművet.

A füst az utastérbe is bejutott.

A fővárosi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt a járat több mint ötven utasát leszállították a szerelvényről. Az egység megbontotta a padozatot, hőkamerás méréseket végzett - ismertette a katasztrófavédelem.

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