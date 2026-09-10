Az éjszaka megint a HÉV-vel volt a gond

Füstölt egy HÉV-szerelvény a szentendrei vonalon, a harmadik kerületi Tímár utcai megállóban - közölte a katasztrófavédelem szerda késő este.
Azt írták, a füstölés azt követően is megmaradt, hogy a tűzoltók áramtalanították a járművet.
A füst az utastérbe is bejutott.
A fővárosi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt a járat több mint ötven utasát leszállították a szerelvényről. Az egység megbontotta a padozatot, hőkamerás méréseket végzett - ismertette a katasztrófavédelem.
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