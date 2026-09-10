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Bevetésen a tűzoltók, szabadtéri tüzet folytanak el.
Nyitókép: Katasztrófavédelem

Nagy a baj, tombolt a tűz éjszaka a Hortobágyon

Infostart / MTI

A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cserjés, bokros, bozótos terület - közölte a katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy a tűz még kedden keletkezett, a sötétedés miatt felfüggesztett munkálatokat szerda reggel folytatták a tűzoltók az Egyek és Hortobágy közötti területen.

Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat; a tűzoltók vízsugarakkal, kézizerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága.

Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet, és fejezték be az utómunkálatokat.

A jelenlegi becslések szerint nagyjából nyolcvan hektár égett le - áll a közleményben.

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