Karácsony Gergely: akár a Tisza-kormány ellen is pert indít Budapest

Karácsony Gergely arra a kérdésre válaszolva, hogy a Tisza-kormány ellen is pert indítanak-e a szolidaritási hozzájárulás miatt, úgy válaszolt: „feltéve, hogy nem kötünk a Tisza-kormánnyal egy olyan megállapodást, amely a folyamatban lévő pereket is érinti”.

A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás lehet, „az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani”.

Mint mondta, nem fordulhat elő és nincs vészforgatókönyv arra az esetre, ha október elejéig nem sikerül egyezségre jutni a Tisza-kormánnyal a pénzügyi rendezésről.

A közösségi közlekedési normatívára vonatkozó kérdésre válaszolva a főpolgármester elmondta: a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent. Hozzátette: „ez alapból is nevetségesen kevés” a valós működési költségekhez képest.

Budapest esetében jó, ha a kiadások 40 százalékát fedezi az állami normatíva, a közösségi közlekedés esetében pedig nevetségesen alacsony az összeg – fogalmazott.

A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni.

Ugyanakkor – mint mondta – az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen a kivezetés irányába – tette hozzá.

Ha erre is hiába várunk, akkor nagyon nagy csattanás lesz az önkormányzatok és a kormány között. Éppen ezért bízom abban, hogy lesz elmozdulás – fogalmazott.

Karácsony Gergely rámutatott arra, hogy miközben a működési költségvetésben „brutális lyukakat kell betömni, fejlesztésekre hatalmas pénzeső hullik” rájuk. A kormány uniós forrásszerzése minden várakozást felülmúlt. Ha minden most tervbe vett projekt megvalósul, akkor óriási előrelépés lesz ez a városnak – mondta.