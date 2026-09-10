Döntött a Mohu: évek óta működő gyakorlatot szüntettek be, Ferencváros polgármestere kiakadt

Váratlan lépésre szánta el magát a hulladékkoncesszióért felelős Mohu: a társaság a legújabb döntése értelmében nem hajlandó átvenni az elektronikai hulladékot az önkormányzatok által szervezett veszélyeshulladék-gyűjtéseken – írja az Index.

A döntésről és annak következményeiről Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere számolt be a Facebook-oldalán. A városrész vezetője éles kritikát fogalmazott meg a koncessziós társaság eljárásmódjával kapcsolatban, lévén teljes mértékben kihagyták a döntésből a helyi hatóságokat. Úgy fogalmazott:

„Nemhogy beleszólásunk, tudomásunk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.”

A Mohu azzal indokolta a lépést, hogy a későbbiekben új rendszert fognak bevezetni. A polgármester szerint viszont ennek egyelőre semmi jele. Baranyi Krisztina értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, miért zavarja a céget, ha a Ferencvárosi Önkormányzat segíti az elektronikai hulladék szabályos és szervezett gyűjtését. Szerinte ez az eset is jól illeszkedik az utóbbi időszak problémás folyamataiba, és ideje felülvizsgálni a cég működését.

A kerületvezető bejegyzésében a lomtalanítás körüli nehézségek mellett a palackvisszaváltási rendszer és a hulladékudvarok működésének anomáliáira is utalt.

A hulladékgyűjtések során, a tapasztalatok szerint a két legnépszerűbb kategória a megmaradt festékek, valamint az elromlott háztartási kisgépek − vagyis az elektronikai hulladék − voltak. Utóbbiból

egy-egy gyűjtési alkalommal akár 1–1,5 tonnányi mennyiség is összejött.

Baranyi Krisztina arra kérte a kerületi lakosokat, hogy a közeledő gyűjtőnapon semmiképpen se vigyék ki a használt eszközeiket: „NE hozzák el az elromlott mikrót, monitort, porszívót, tévét, számítógépet, mert nem veszi át tőlünk a Mohu.”