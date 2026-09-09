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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Vitézy Dávid: korrigáljuk a korábbi kormány döntését, értékes területeket kap vissza a főváros

Infostart / InfoRádió

A miniszterelnök és a főpolgármester vezetésével megalakul a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. A Planetárium állami intézmény lesz, hogy hosszú évek után újra kinyithasson, több fontos budapesti közterület pedig visszakerül a fideszes kerületektől a fővárosi önkormányzathoz – ezekről szól az a törvénymódosítási javaslatcsomag.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsaként újra létrehozzák az Országgyűlés által 1870-ben megalakított Fővárosi Közmunkák Tanácsát – jelentette be előterjesztői expozéjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hozzátette, a testületet a miniszterelnök és a főpolgármester vezeti majd, a tagjai pedig miniszterek és fővárosi képviselők lesznek. A tárcavezető bejelentette, hogy a törvénymódosítással több budapesti terület visszakerül a fővároshoz.

„Korrigáljuk azt a korábbi kormány által hozott döntést, ami egyes kiemelt közterületeket törvényi erővel, bármiféle egyeztetés nélkül elvett a fővárosi önkormányzattól, és azokat aztán odaadta az V. kerületi önkormányzatnak”

– jelentette ki Vitézy Dávid, és példaként hozta fel a Lánchíd pesti hídfőjét és az oda vezető József Attila utcát.

Mint mondta, az említett közterületek igen jelentősek Budapest látképe szempontjából, ám, mint fogalmazott, semmilyen fejlesztés nem történt rajtuk az elmúlt években. Leszögezte, a kormány ezt a helyzetet szeretné korrigálni, és ezeket, illetve más, korábban elvett területeket a fővárosnak visszaadni.

A Tisza vezérszónoka, Perticsné Kácsor Andrea úgy értékelte az előterjesztést, hogy az rendszerváltás a kormány és Budapest kapcsolatában. A fideszes Szentkirályi Alexandra túl szerteágazónak nevezte a javaslatcsomagot és arra figyelmeztetett, hogy Budapest nem lehet a saját vezetésének és a kormánynak a politikai csatatere. A KDNP-s Nacsa Lőrinc hiányolta az egyeztetéseket.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Szabadi István szerint a törvénymódosítás mögött nincs egységes fejlesztési koncepció, ezért az valójában csak gazdasági és politikai hatalomátcsoportosítás.

Vitézy Dávid miniszter zárszavában örömmel konstatálta, hogy a Planetárium újranyitásával és a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozásával mindenki egyetért. Azt viszont cáfolta, hogy nem voltak egyeztetések a módosításokról.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: korrigáljuk a korábbi kormány döntését, értékes területeket kap vissza a főváros

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