Tarolt az éjszakai vihar, félelmetes videókat mutatunk

Szerdán egy nagy kiterjedésű hidegfront érte el hazánkat, előtte viszont melegrekordok születtek a HungaroMet híradása szerint. A nyugat felől érkező front előtt délies áramlással meleg és száraz levegő áramlott Magyarország fölé.

Tatabánya Dózsakert meteorológiai állomáson hajnalban új országos hajnali melegrekord született: az itt mért 22,1 Celsius-fok alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, 21,8 fokos rekordot, amelyet 1946 óta Orosháza tartott.

Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is. A János-hegyen 20,9 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord is. Az eddigi rekord 19,2 fok volt, amelyet 1982-ben Budapest Országút állomáson regisztráltak.

Délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak. Újpesten a legmelegebb órákban 34,8 fokot regisztráltak, ezzel új fővárosi napi melegrekord született. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord, 34,7 fok volt, amit még 1928-ban rögzítettek Budapest Országút állomáson.

Délutánra azonban elérte az országot a hidegfront, több helyen alakult ki zivatar, sőt, néhol légzuhataggal érkezett a felhőszakadás, máshol porvihar járt a front előtt.

Komoly fennakadásokat okozott a fővárosban az este lecsapó vihar.

Budapest több pontján is kidőltek a fák,

amelyek több esetben az úttesten parkoló gépjárművekre zuhantak, teljesen összeroncsolva a karosszériákat – számolt be róla az Időkép.

A hosszú aszály miatt a fák meggyengültek vagy kiszáradtak, emiatt az első erősebb szél is könnyedén kárt tett bennük, ágakat tört le, vagy akár ki is döntötte őket. A legerősebb széllökést a fővárosban a hűvösvölgyi reptéren üzemelő szélmérőnk rögzítette, ott 77 kilométer/órás volt a legnagyobb lökés.

Kiskunfélegyháza határában egy motorosra dőlt rá egy fa a Csányi úton, amelynek érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem. A jármű vezetőjét a mentőszolgálat munkatársai még a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt ápolni kezdték. A fát a rendőrségi helyszínelés után emelik le a motorosról.

A MetFigyelő beszámolója szerint a felhőszakadás légzuhataggal érkezett a Baranya megyei Vajszlóra, az erős szél fákat csavart ki és tetőket rongált meg a településen:

Pécsett a jelentős mennyiségű csapadék miatt patakokban folyt a víz az utakon:

Budapestre is kiadós esővel érkezett meg a zivatarlánc, a jelentős mennyiségű csapadékot a szél hordta az úton Kőbányán:

Pápán, és az ország több másik pontján porviharokat kavart az érkező erős szél a kiszáradt tájon, néhol jelentősen rontva a látási viszonyokat:

Mélykúton különösen látványos felvétel készült a porviharról az esti szórt fényben, Fodor Szabolcs fényképész jóvoltából, aki azt írta, a porfelleg egyből eltakarta a gyér esti fényt és korom sötét lett:

Csütörtök hajnalban nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Szórványosan fordulhat elő eső, zápor, a zivatarok száma az éjszaka második felére fokozatosan csökken. A Tiszántúlon a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik, valamint zivatarok környezetében is lehetnek viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14-19 fok között alakul.