ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.3
usd:
312.97
bux:
0
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Microsoft logó egy irodaházon Vancouver belvárosában.
Nyitókép: Getty Images

Kitálalt egy menesztett államtitkár

Infostart / MTI

Pintér Sándorról, Tiborcz Istvánról, a Microsoft- és az Eclipse-ügyről is beszélt a Partizánnak adott, szerda este publikált interjújában Vályi-Nagy Vilmos, a 2010 és 2014 között regnáló Orbán-kormány államtitkára, akit "az elmúlt tíz évben a tényfeltáró újságírók egyik fontosabb forrásaként" mutattak be a műsorban.

A Partizán YouTube-csatornáján megjelent interjúban elhangzott, hogy az informátor, aki "talán a legtöbb komoly ügyben segítette" a sajtó munkáját, nemrég kereste meg a csatornát, hogy a saját történetét, a megismert ügyeket az arcát és a nevét is vállalva mesélhesse el.

Közölték: Vályi-Nagy Vilmos a 2010-ben felálló Orbán-kormány előtt a NAV egyik elődszervezeténél, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál (VPOP) dolgozott előbb informatikai vezetőként, majd főparancsnok-helyettesként. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál 2010-től helyettes államtitkárként, majd 2012-től államtitkárként a feladata lényegében az volt, hogy a VPOP-nál meghonosított gyakorlatot a teljes állami szféra informatikai és távközlési beszerzéseire kiterjessze.

A Microsoft-ügy

Az államtitkár egy ponton azzal szembesült, hogy a kormányzati informatika racionalizálásának ellenlábasai is vannak, például a Microsoftnál. A műsorban elhangzottak szerint nem örültek, hogy csökkentek az állami megrendeléseik.

Elhangzott az is, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az amerikai tőzsdefelügyelet 2019-ben tárta fel, hogy a Microsoft viszonteladói korrupt közbeszerzéseken óriási pénzeket kerestek a szoftvercég termékeivel, amikor a magyar állammal üzleteltek. A közvetítő cégek a nagy tételben vásárolt irodai szoftverek beszerzési árát lealkudták, a kedvezményt pedig "lenyelték". A Microsoft Amerikában bírságot kapott, de Magyarországon nem történt az ügyben felelősségre vonás - hangzott el a műsorban.

Ennek kapcsán Vályi-Nagy Vilmos azt mondta: már 2011-ben a licencdíjcsökkentés mellett azon is dolgoztak, hogy legyenek nyílt forráskódú szoftverek a magyar államigazgatásban, de például Lázár János fideszes politikus a

"tudtuk, támogatásuk és jóváhagyásuk nélkül sok milliárd forintot csoportosított át egy informatikai projektből Microsoft-licenc beszerzésre".

Közölte: majdnem dupla áru volt a licenccsomag, mint a piacilag indokolható, ezért közbenjárására törölték a közbeszerzési eljárást, aminek folyományaként egymilliárd forintot spórolt az állam.

Vályi-Nagy Vilmos közölte: ennél az ügyletnél érezte először, hogy valamilyen érdeket sértett, az adóhivatal akkori elnökhelyettese, Vágujhelyi Ferenc közölte vele ugyanis, hogy "súlyos árat" fog fizetni. Végül a miniszterelnök erősítette meg, hogy helyesen járt el - mondta.

A Microsoft-botrány hátterében szerinte a Humansoft Kft. informatikai cég volt, amely érdeksérelmet szenvedett, s e cég próbálta elérni, hogy őt elmozdítsák - mondta. Ez sikerült is, a 2014-ben felálló új kormányban ugyanis már nem kapott szerepet. Elmondása szerint korábbi minisztere "őszinte felháborodással mesélte", hogy miért lett "kinyírva". Az volt a vád ellene, hogy a Microsoft-ügyben 50 millió forintot vett fel. Az Orbán család egyik ebédjén született meg a döntés, amelyről - szerinte - a miniszterelnök veje, Tiborcz István szolgált információval a külvilágnak. A műsorban később elhangzott: utólag Németh Lászlóné fejlesztési minisztertől tudta meg, hogy "Tiborcz István bemószerolta Orbánnál".

Mint mondta, államtitkári pozíciója idején számos más államtitkár, intézményvezető, de még miniszter is kereste és panaszkodott neki. "Vállalhatatlannak nevezték azokat a családtagokat, NER-es csúcsoligarchákat, akik leszívták a magyar állam pénzét", s akik "pontosan tisztában voltak azzal, hogy mi folyik, de vagy nem mertek, vagy nem tudtak, vagy nem akartak ezzel szembe menni" - fogalmazott az ex-államtitkár.

Pintér Sándor szerepe

A műsorba kitértek arra is, hogy Pintér Sándor belügyminiszterrel konfliktusba keveredett Vályi-Nagy Vilmos az Eclipse-ügy miatt, amikor az állam milliárdokat költött a gépkocsik eredetiségvizsgálatát nyilvántartó, de soha le nem szállított szoftverek fejlesztésére.

Pintér Sándor belügyminiszterről Vályi-Nagy Vilmos azt állította, hogy el akarta érni a kirúgását. Közölte: menesztését követően - 2014-től kezdődően - hosszú ideig megfigyelték, fenyegetéseket kapott, róla hamisított adatokat rögzítettek az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban.

Kitért arra is, hogy az Eclipse-ügy után "tucatjával rúgták ki" az ügyön dolgozókat a VPOP-nál, az ilyen típusú büntetések pedig 2010 után rendszeresen visszatérő elemei voltak a Fidesz káderpolitikájának.

"Sok minisztercserét láttam, ahol a miniszter kirúgása után az államtitkárokat, a helyetteseiket, a főosztályvezetőiket, embereiket az utolsó írmagjáig kiirtották (...), ilyen még az elmúlt két évben is előfordult, a Pénzügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium átalakulása, összeolvadása kapcsán" - mondta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kitálalt egy menesztett államtitkár

pintér sándor

partizán

vályi-nagy vilmos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Rókusfalvy Pál az Arénában: a jó bor exportja fejlődik, a szőlőkabócáknak rossz nyaruk volt

Rókusfalvy Pál az Arénában: a jó bor exportja fejlődik, a szőlőkabócáknak rossz nyaruk volt
A kormányváltás után az Agrárminisztériumhoz és az Agrármarketing Centrumhoz került az állami bormarketing, amelyet négy évig kormánybiztosként Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező irányított. Az etyeki borász az InfoRádió Aréna című műsorában tette mérlegre kormánybiztosi tevékenységét. Beszélt a szőlőkabócák elleni, aktuálisan legjobb fegyverről is.
 

Számokban, ahogy Kína letarolja a világot

Kitálalt egy menesztett államtitkár

Kitálalt egy menesztett államtitkár

Pintér Sándorról, Tiborcz Istvánról, a Microsoft- és az Eclipse-ügyről is beszélt a Partizánnak adott, szerda este publikált interjújában Vályi-Nagy Vilmos, a 2010 és 2014 között regnáló Orbán-kormány államtitkára, akit "az elmúlt tíz évben a tényfeltáró újságírók egyik fontosabb forrásaként" mutattak be a műsorban.
VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.10. csütörtök, 18:00
Koji László
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az orosz sarkvidékre is elért Ukrajna, folytatódnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz sarkvidékre is elért Ukrajna, folytatódnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Első alkalommal ért ukrán dróntámadás egy energetikai létesítményt Oroszország sarkvidéki területén, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben. Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó megnevezte a béketárgyalások következő lehetséges helyszínét: ez Abu-Dzabi lenne, az Egyesült Arab Emírségekben. A fronton az oroszok Limant próbálják bekeríteni, de közben arról érkeznek hírek, hogy nyugati irányból kisebb ukrán ellentámadás szorította ki őket a novoszelivka melletti hídfőállásból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 10.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 10.)

A Pénzcentrum 2026. szeptember 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Iran war won't end until after crucial November elections, says Trump

Iran war won't end until after crucial November elections, says Trump

The president also said oil prices won't come down until after the November races, claiming without evidence that Iran wants to impact the election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 07:16
„Minden nehézség ellenére” – Kárpátalján járt Tarr Zoltán miniszter
2026. szeptember 10. 06:26
Új légijáratok indulnak Budapestről, nem is akárhova
×
×