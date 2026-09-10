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Nyitókép: dolgachov/Getty Images

Emiatt tilthatják be a közösségi médiát a 15 év alattiaknak Európában

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A Francia Alkotmánytanács alkotmányellenesnek minősítette a parlament korábban elfogadott, erről szóló törvényét. Emmanuel Macron ezért most az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez fordult.

A közösségi média 15 év alatti használatának európai uniós szintű tilalmát szorgalmazta Emmanuel Macron francia elnök az Európai Bizottságnál, nem sokkal azt követően, hogy a Francia Alkotmánytanács alkotmányellenesnek minősítette az erről szóló, a francia parlament által elfogadott törvényt – írja az Elysée-palota keddi bejelentése alapján a 24.hu.

A francia elnök az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek küldött, augusztus végi levelében a gyermekek védelmével indokolta a tilalmat, amelyre szerinte sürgősen szükség lenne.

Az EB elnöke a témában megfogalmazott júliusi nyilatkozatában szintén hangsúlyozta az életkori korlátok bevezetésének fontosságát. Szerinte ez jelenti jelenleg a legnagyobb kihívást a gyermekek online védelmében.

Emmanuel Macron korábban már több európai vezetőt igyekezett meggyőzni a korlátozások fontosságáról, és azt is bejelentette, hogy mindeközben Párizs az alkotmánytanácsban elvetett törvény átdolgozására törekszik. Ez ügyben megbízta Sébastien Lecornu miniszterelnököt, hogy dolgozzon ki egy szilárdabb jogi alapokon álló újabb szöveget a közösségi média 15 év alattiak számára történő betiltásáról Franciaországban.

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