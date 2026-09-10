Páncéltörő rakéta darabjának tűnő dolgot tettek ki a szelektív kuka mellé

Nemrégiben lomtalanítás volt a Kaszap utcán, így elképzelhető, hogy valaki lemaradt róla, és csak ma tette ki a 13. számú ház előtti szelektív kuka mellé azt a régi Rakéta porszívóra emlékeztető, de annál nagyobb fémtárgyat, amely miatt fél 11-kor értesítették a katonai rendészetet a járőrözés közben az azt észrevevő közterület-felügyelők – számolt be róla a hodpress.hu.

Az önkormányzat emberei nem tudták pontosan, mi is lehet a tárgy, de a kinézete alapján valamilyen katonai lövedék darabjának tűnt. A közterület-felügyelők a mesterséges intelligenciának is megmutatták a tárgyról készített fotót, ami azt írta, hogy

a felépítése, valamint a rajta lévő cirill betűk és számok alapján valószínűleg még a szovjet időkben készült, és akár egy katonai rakéta, például egy Maljutka páncéltörő rakéta része is lehet.

A tárgyat pontosan csak a tűzszerészeti vizsgálat során lehet beazonosítani. A hengeres alkatrész környezetét a közterület-felügyelők szalaggal kerítették el, és a helyszínt a tűzszerészek kiérkezéséig biztosították.

A szakemberek 15:45-kor szállították el az eszközt a helyszínről, azonban nem mondtak el róla semmit, így a helyi lap megkereste a Honvédelmi Minisztérium Sajtóosztályát, arról érdeklődve, hogy milyen eszközt vittek el a tűzszerészek, valamint, hogy mi lett a további sorsa. A cikk megjelenéséig a lap nem kapott választ.

A biztosított helyszínről és a feltételezett rakéta-alkatrészről a Vásárhelyi Televízió videót is közzétett Facebook-oldalán:

A dolog azért is érdekes, mert a napokban az esztergomi polgármester nézett bombának egy régi szemetest az apadó Dunában. Erről részletesen is beszámoltunk az Infostarton.