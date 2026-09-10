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Tarr Zoltán miniszter.
Nyitókép: Tarr Zoltán

„Minden nehézség ellenére” – Kárpátalján járt Tarr Zoltán miniszter

Infostart / MTI

A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar–ukrán megállapodás megvalósulására – közölte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán azt írta: a Kárpátaljai Református Egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is.

„A tanévnyitó bizonyította, hogy minden nehézség, a háború ellenére is a közösség él, élni akar és reméli a békét” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát húzták alá.

Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljeskörű biztosítása érdekében.

Sajtóhírek szerint Magyarország az utóbbi napokban kétszer is blokkolta Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai kapcsán újabb klaszterek megnyitását, mivel egyebek mellett a magyar kisebbség helyzetének rendezését is feltételnek tekinti. Orbán Anita külügyminiszter hétfőn a Facebookon arról írt a 444 összefoglalója szerint, hogy előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Mint írta, az elmúlt napokban három alkalommal is egyeztetett az ungvári főkonzullal, miután a kijevi oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.

„Május 20-án újraindítottuk a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értünk el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzelfogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-ei döntése alapján szeptember 1-jétől megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat”

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Kezdőlap    Belföld    „Minden nehézség ellenére” – Kárpátalján járt Tarr Zoltán miniszter

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