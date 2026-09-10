Így érkeznek a szerda éjszakára beígért esők

Péntekre virradó éjszaka nyugat, délnyugat felől egy kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, melybe beágyazottan záporok, néhol esetleg zivatar is előfordulhat – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

A csapadékzóna észak, északkelet felé helyeződik és péntek kora délutánig várhatóan a Dunántúl északnyugati felét, a Dunakanyar, illetve Nógrád tágabb térségét érinti leginkább.

A Nyugat-, és Észak-Dunántúlon, illetve északon nagy mennyiségre van kilátás (ált. 10-25 mm), de a beágyazott konvektív csapadékgócok miatt lokálisan ennél több (~25-40 mm) is eshet. Megyéken belül is jelentős eltérések lehetnek a lehullott csapadékösszegek tekintetében!

Eközben délutánig a Tiszántúlon kicsi az esély csapadékra.

Zivatar, délkeleten péntek délután akár heves zivatar

Csütörtök késő estétől péntek kora délutánig a Dunántúlon és a középső országrészben (főleg délen) helyenként beágyazottan előfordulhatnak zivatarok.

Péntek délután a délkeleti, keleti országrészben a záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak, melyeket többfelé viharos széllökések (ált. 60-90 km/h), lokálisan intenzív csapadék, kisebb eséllyel aprószemű jég (<2 cm) kísérheti.

Heves zivatarok sem zárhatóak ki a Viharsarokban, illetve a keleti határvidéken, melyekhez lokálisan 90 km/h feletti, erősen viharos szélrohamok is társulhatnak. Mindezek ellenére délkeleten szárazon maradhatnak egyes tájak.