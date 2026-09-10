Az AfD betiltásának ügyéről beszélt a német kancellár

"Ezt nyugodtan újra és újra ellenőrizhetjük, de véleményem szerint ez egy nagyon magas akadályba ütközik" - jelentette ki a kereszténydemokrata (CDU) politikus António Costával, az Európai Tanács elnökével közös sajtótájékoztatóján Berlinben. "Egyebekben pedig nem hiszem, hogy a párt betiltásával meg lehetne oldani azt a problémát, amelyet a párt választói Németországban látnak" - tette hozzá.

Az AfD szász-anhalti választási győzelme nyomán újból felparázslott a vita a szélsőségesnek minősített párt betiltásáról. Ezúttal a kezdeményezések a tartományi választásokon vereséget szenvedő CDU soraiból hangzottak el.

Merz szerint

a politikai porondon kell megmérkőzni az AfD-vel,

megkísérelve visszahódítani a választópolgárokat a politikai közép számára, így a kereszténydemokraták számára is, meggyőző politikát kínálva számukra.

Hendrik Wüst, Észak-Rajna-Vesztfália kereszténydemokrata miniszterelnöke az AfD szász-anhalti győzelme után azt követelte, hogy a pártot vizsgálja meg egy olyan csoport, amely szövetségi és tartományi szakértőkből, alkotmányjogászokból, valamint az alkotmányvédelmi hivatal tisztviselőiből áll. "Összességében arról van szó, hogy az állam alkotmányjogi szempontból hogyan kezeljen egy olyan pártot, amely minimum, hogy az egyes tartományokban alkotmányellenes célokat követ" - húzta alá. A vizsgálatnak előítéletektől mentesnek kell lennie, és nem vezethet automatikusan betiltási eljáráshoz - tette hozzá.

Boris Rhein hesseni miniszterelnök (CDU) és Markus Söder, Bajororoszág keresztényszocialista (CSU) kormányfője azonban szkeptikusan nyilatkozott erről. A CDU/CSU-val szövetségi szinten kormányzó szociáldemokraták és az ellenzéki Zöldek viszont támogatják a betiltási eljárás megvizsgálását. Az AfD-t több tartományban - köztük Szász-Anhaltban is - a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal egyértelműen szélsőjobboldalinak minősíti.