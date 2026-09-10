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Schubert Archibald, a MOL Magyarország kutatás-termelés igazgatója az R-69 fúrótorony sajóbemutatóján Vecsés mellett 2024. június 6-án. A fúrótoronnyal a Mol hamarosan megkezdi a harmadik kút fúrását is a vecsési olajmezõn.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Osztalékot fizet a Mol, megvan a dátum

Infostart / MTI

A Mol Nyrt. szeptember 25-én kezdi meg az osztalék kifizetését, amelynek egy részvényre jutó bruttó értéke 317,58 forint – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A Mol április 10-én megtartott éves rendes közgyűlésén a 2025-ös üzleti évre 241,196 milliárd forint osztalék kifizetéséről határozott.

Az osztalékfizetés kezdő napja: szeptember 25., a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja pedig szeptember 16. Ennek megfelelően a 2025. évi osztalékra jogosító Mol-részvényeket utoljára szeptember 14-én lehet vásárolni a budapesti, valamint a varsói tőzsdén. Osztalékra azok a természetes és jogi személyek jogosultak, akik a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a Mol részvények tulajdonosai, és számlavezetőjük kérte részvénykönyvi bejegyzésüket.

Az egy részvényre eső osztalék annak függvényében változik, hogy a társaság tulajdonában hány darab Mol törzsrészvény van az osztalékfizetés fordulónapján. A Mol Nyrt. közvetlen és közvetett tulajdonában csütörtökön több mint 59 millió törzsrészvény van, mindez a fordulónapig várhatóan nem változik. Ez alapján pedig az egy részvényre jutó bruttó osztalék 317,58 forint – ismertették a közleményben.

A Mol még április 17-én közölte a BÉT honlapján, hogy a Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolja az igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot 2026 harmadik negyedévében fizessék ki. Hozzátették, hogy az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Az osztalék harmadik negyedévi kifizetése azután merült fel, hogy az akkor még miniszterelnök-jelölt Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával a Mol által a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalék elhalasztásáról.

Az MCC 2020-ban kapta meg egy kormányrendelet alapján az államtól a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényeinek 10-10 százalékát. Idén augusztus 31-én lezárult tizenhat, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva), köztük az MCC Alapítvány felszámolása, vagyonuk visszakerült az államhoz.

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