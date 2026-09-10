Sárkányok lepik el a Balaton egét

Égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tartanak, és a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éva íróra emlékeznek az Égenjáró Nemzetközi Papírsárkány-fesztivál résztvevői szeptember 18. és 20. között Zamárdiban – tájékoztattak a szervezők közleményben.

A helyi szabadstrandon és a ZAM! Kultúrbuborékban második alkalommal sorra kerülő ingyenes családi, összművészeti eseményre professzionális magyar sárkányosokat és öt országból mintegy húsz alkotót várnak, akiknek találkozása alkalmat ad, hogy ritkán látható sárkányokat, repülő szerkezeteket, lebegő szobrokat csodálhasson meg a közönség.

A háromnapos esemény kedvező időjárási körülmények esetén szeptember 18-án éjszakai reptetéssel veszi kezdetét, 19-én és 20-án nappali reptetésekre, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatói, hallgatói vezette sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására és szabadtéri jógázásra is várják az érdeklődőket – közölték. Jelezték: a fesztivált különleges „égi csoportkép” zárja.

A szervezők kitértek rá, hogy a rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éváról (1926-2003). Többször is a magasba emelkedik népszerű művéről, az Égig érő fű-ről elnevezett installáció, és a Kultúrbuborékban megnyílik a Móra Kiadónak az író és művei illusztrátora, Réber László előtt tisztelgő kiállítása.

A jubileumhoz Égig érő fű címmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják.

A szervezők megjegyezték, hogy a fesztiválon a papírsárkány egyszerre gyerekjáték és önálló vizuális művészeti alkotás. Az Égenjáró a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze: a sárkánykészítés megmozgatja a fantáziát, tervezésre és kísérletezésre ösztönöz, a reptetés pedig közös sikerélményt kínál.