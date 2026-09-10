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Nyitókép: Evgeniya Sheydt / Getty Images

Hihetetlenül keményen járt el a magyar Külügyminisztérium útlevélügyben

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A kormányváltást követően kiadott rendelkezések alapján a Külügyminisztérium visszavonta a korábban kiállított diplomata-útlevelek több mint 70 százalékát. Az érintett 943 úti okmányból augusztus végéig 335 darabot adtak le érvénytelenítésre a tulajdonosaik.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a korábbi kormányzati ciklusban kiadott 1322 diplomata-útlevél felülvizsgálata során 943 okmány visszavonásáról született döntés. Az egyedi miniszteri határozatok nyomán augusztus végéig a visszavont útlevelek csaknem egyharmadát juttatták vissza a tárcához az érintettek – írja a hvg.hu.

A tárca közlése alapján a felülvizsgált és visszavont okmányok között több korábbi tisztségviselő, közszereplő és üzletember úti okmánya is szerepelt. Balog Zoltán korábbi miniszter, valamint Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke június folyamán visszaadták diplomata-útlevelüket, amelyeket a hatóságok érvénytelenítettek. Matolcsy György korábbi jegybankelnök és fia, Matolcsy Ádám még az elmúlt év folyamán önként mondtak le a használati jogosultságról.

Egyes korábbi jogosultak – köztük Habony Árpád és Kóka János – esetében a visszavonó határozat ellenére az okmányok leadása még nem történt meg. Ezzel szemben

Orbán Balázs korábbi politikai igazgató önként szolgáltatta vissza úti okmányát.

A Külügyminisztérium nyilvántartása szerint Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi vezetője soha nem rendelkezett diplomata-útlevéllel.

A jogszabályok értelmében a diplomata-útlevél alanyi jogon jár a diplomáciai szolgálatot teljesítők mellett az országgyűlési és európai parlamenti képviselőknek, valamint meghatározott állami tisztségviselőknek. Az új Országgyűlés megalakulását követő első hetekben a képviselők közül eddig 13-an igényelték a speciális úti okmányt.

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Kezdőlap    Belföld    Hihetetlenül keményen járt el a magyar Külügyminisztérium útlevélügyben

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külügyminisztérium

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