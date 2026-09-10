Ellepték a nógrádi erdőket a vérszívó legyek, egyre több kiránduló panaszkodik

Több, a nógrádi erdőkben túrázó személy is beszámolt róla különböző felületeken, hogy összefutottak a kellemetlen, vérszívó kullancsléggel kirándulásuk során. Az egyik beszámoló szerint ezek a kellemetlen rovarok hangtalanul érkeznek a semmiből, pillanatok alatt ellepik a ruházatot, a fejre is rászállnak és nagyon nehéz megszabadulni tőlük – adta hírül a nool.hu.

A kullancslégy a kétszárnyúak rendjébe tartozó, 2 és 9 milliméter közötti méretű rovar. Bár felépítése és szárnyai miatt légyre hasonlít, életmódja és lapított, rendkívül erős testfelépítése inkább a kullancsot idézi.

Hazánkban a leggyakrabban a ló-kullancsléggyel és a szarvas-kullancsléggyel találkozhatunk. Alapvetően madarak, valamint vadon élő és házi emlősállatok – szarvasok, őzek, lovak, kutyák – vérét szívják, de ha lehetőségük adódik rá, az embert is habozás nélkül megtámadják.

A szakemberek szerint a kullancslégyben a hangtalansága mellett az a legbosszantóbb, hogy szinte elpusztíthatatlan: ha rászállt a bőrre, ruhára vagy a haj közé, horgas lábaival olyan erősen rögzíti magát, hogy puszta elhessegetéssel vagy legyintéssel szinte képtelenség eltávolítani. A teste lapos és rugalmas, így ha sikerül is lecsapni, a sima ütést gyakran sérülés nélkül átvészeli.

Ráadásul a megszokott védekezési módszerek sem olyan hatékonyak ezek ellen a vérszívók ellen. Ha észrevesszük a rovart a bőrünkön vagy a ruházatunkon, a következő lépéseket érdemes követni: