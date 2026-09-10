A beruházás keretében a peronok átalakítása mellett új utaskiszolgáló létesítményeket és átjárási lehetőségeket építenek ki. A tárcavezető tájékoztatása és a közbeszerzési eljárás alapján a tervezési szakasz kezdetét követően a kivitelezési munkálatok a tervek szerint 2028-ban indulhatnak el.

A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium finanszírozza a MÁV beruházási keretéből.

A tervek szerint a vasúti töltés tetején elhelyezkedő peronon található épületet elbontják, a jegyvásárlási, mosdó- és vendéglátóipari funkciókat pedig a Francia út felőli alsó fogadóterületen helyezik el.

A középperont megemelik a szintmentes felszállás biztosítása érdekében, a meglévő perontetőt meghosszabbítják, emellett liftet építenek be az akadálymentes közlekedés biztosításához.

A megállóhely megközelíthetőségének javítására a meglévő lépcső felújítása mellett új kijáratot alakítanak ki a Bosnyák tér irányába, továbbá a megállóhely déli végén, a Semsey Andor utca és a Szugló utca vonalában egy új gyalogos összeköttetést létesítenek.

A fejlesztés részeként a vasúti és a fővárosi közösségi közlekedési járatok adatait egyaránt megjelenítő új utastájékoztató rendszert is telepítenek.