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Új tendert írtak ki.
Nyitókép: Vitézy Dávid﻿ Facebook-oldala

Vitézy Dávid fontos városrésznek üzent

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Kiírta a zuglói vasúti megállóhely átfogó felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó tervezési tendert a MÁV – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A beruházás keretében a peronok átalakítása mellett új utaskiszolgáló létesítményeket és átjárási lehetőségeket építenek ki. A tárcavezető tájékoztatása és a közbeszerzési eljárás alapján a tervezési szakasz kezdetét követően a kivitelezési munkálatok a tervek szerint 2028-ban indulhatnak el.

A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium finanszírozza a MÁV beruházási keretéből.

A tervek szerint a vasúti töltés tetején elhelyezkedő peronon található épületet elbontják, a jegyvásárlási, mosdó- és vendéglátóipari funkciókat pedig a Francia út felőli alsó fogadóterületen helyezik el.

A középperont megemelik a szintmentes felszállás biztosítása érdekében, a meglévő perontetőt meghosszabbítják, emellett liftet építenek be az akadálymentes közlekedés biztosításához.

A megállóhely megközelíthetőségének javítására a meglévő lépcső felújítása mellett új kijáratot alakítanak ki a Bosnyák tér irányába, továbbá a megállóhely déli végén, a Semsey Andor utca és a Szugló utca vonalában egy új gyalogos összeköttetést létesítenek.

A fejlesztés részeként a vasúti és a fővárosi közösségi közlekedési járatok adatait egyaránt megjelenítő új utastájékoztató rendszert is telepítenek.

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