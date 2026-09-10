Indul az évad: az Örkény Kertben alkotókkal és rendezőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők

„Már hagyomány, hogy egy napra kertté varázsoljuk a Madách teret amiből Örkény Kert válik. Vannak fix programjaink, így például 15 éve mozgással kezdünk, most Zsigmond Emőkével 9-kor” – hangsúlyozta Polgár Csaba.

Kifejtette: a délelőtt a családosoké, a gyerekeké. Az egyik központi eleme az Örkény Kertnek, hogy az előttünk álló évadról is szót ejtenek. Találkozhatunk itt alkotókkal, rendezőkkel, sőt a következő évad bemutatóiban szereplőkkel lehetőség lesz kötetlen formában beszélgetni.

Az est csúcspontjaként a könnyűzenében merül el az Örkény István Színház társulata és a vendégek.

A művészeti vezető arról is szót ejtett, hogy az este programjaként Csuja Imre elmondja a Jónás könyvét, illetve tavaly indították el az Egyperces Operák sorozatot, ahol Örkény István egyperceseire kortárs zeneszerzőket kérnek fel, hogy 5 perces operákat komponáljanak.

„Idén is felkértünk öt kortárs zeneszerzőt, a Budapesti Független Operaszínházzal (BUFO), dolgozunk együtt, a zenekarban Kelemen Barnabás és Kokas Katalin is csatlakozik hozzánk” – emelte ki Polgár Csaba.

Hozzátette: számukra nagyon fontos, hogy

a színház egy olyan tér legyen, ami egyébként használható és az emberek által birtokba vehető, nemcsak este 7-től 10-ig, hiszen a közönségnek és nekik is fontos, hogy találkozzanak.

Az Örkény Kert egyfajta ráhangolódás is az évadra, ami arról is szól, hogy mi mit gondolunk magunkról, rólunk mit gondolnak, egyáltalán hova helyezzük magunkat a világban.

„Ez már a második évad, ahol az Örkénytől vett mottókkal indítunk. Az író világlátásával mi nagyon tudunk azonosulni, vagyis a szolidaritással, humanizmussal, és egyben kegyetlen őszinteséggel és humorral, amivel Örkény az emberiséget és magát a világot látja” – hangsúlyozta Polgár Csaba, aki hozzátette: ha valaki az összes bemutatójukat megnézi, abból kirajzolódik, hogy hol tartunk mi Európában és a világban.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.