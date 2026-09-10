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Lakás és/vagy ház vétele és eladása.
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Budapesten olcsóbbak lettek a lakások augusztusban

Infostart / MTI

A lakásárak országosan 11,5 százalékkal, Budapesten 6,7 százalékkal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6 százalékkal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1 százalékkal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint.

Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme – közölte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a lakáspiacon kialakult helyzetről.

A változás Budapesten különösen látványos: tavaly augusztusban még 21,5 százalékkal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent.

A lakáspiaci dinamika területileg is átalakult: azokban a régiókban látható az országos átlagnál nagyobb éves drágulás, ahol a lakásárak még relatíve alacsonyabb szintről indulnak. Példaként említették, hogy Észak-Alföldön 15,3, Észak-Magyarországon 15,2, Dél-Alföldön 12,6 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt. Nyugat-Dunántúlon 12,5 százalékos, Közép-Dunántúlon 11,5, Dél-Dunántúlon 10,3 százalékos volt az éves növekedés – ismertette az ingatlan.com.

Szeptember elején

  • Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméterára 1,41 millió forint volt, megegyezett az augusztus elején mért értékkel.
  • A megyeszékhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméterár.

A főváros legdrágább városrészeiben, az I., a II., a XII. és az V. kerületben 1,77–2,03 millió forint, míg a jelentős kínálattal rendelkező XIII. kerületben 1,62 millió, a XI. kerületben 1,64 millió forint volt a medián négyzetméterár szeptember elején.

A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 1,04 millió forint volt a használt lakóingatlanok medián négyzetméterára.

Szegeden 980 ezer, Székesfehérváron 953 ezer forintnál járt ugyanez az érték. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján volt 309 ezer forintos medián négyzetméterárral.

A tavalyi 150 ezer után az idén 130-140 ezer adásvétel történhet és hasonló forgalomra lehet számítani 2027-ben is az ingatlan.com szerint. Ezzel együtt a lakásárak növekedési üteme folyamatosan mérséklődik, ami a jövedelmek növekedésével minimálisan javíthatja a lakások megfizethetőségét a vevők számára – jelezte Balogh László.

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