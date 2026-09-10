Háromfrontos válságban a Volkswagen csoport – és nincs egyedül

Krepsz Zoltán szerint nem a Volkswagen csoport az egyedüli, ami problémákkal küzd, csak velük ellentétben más európai gyártók ezt nem árulják el, vagy még nem bukott ki. Mindezt arra alapozza, hogy az a három terület, ami igazából „megizzasztja” most a VW-t, az az összes többi európai gyártóra is érvényes.

Az egyik komoly érvágást az Egyesült Államok által kibocsátott védővámok jelenti; ezzel kapcsolatban azok a járműgyártók vannak egy kis előnyben, amelyeknek van a tengerentúlon saját gyártóbázisuk, mert ott ezek védővámok nélkül is értékesíthetők.

A második problémát Kína jelenti, ráadásul két szempontból is. Mint azt a szakértő kifejtette, a Volkswagen csoport ebben a térségben sokáig komoly erőt képviselt, „csakhogy a kínaiak jól megtanulták a leckét” és ma már elmondható az – főleg azóta, hogy elsősorban szoftver alapú termékekről, járművekről beszélünk –, hogy sokkal gyorsabbak, olcsóbbak és versenyképesebbek a helyi piacon, mint a német vállalat. Emellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy

Kínának is vannak gondjai, hiszen rendkívül nagy a túlkapacitása, ezért is próbálnak intenzíven az európai piacra is betörni,

de ami az európai gyártókkal kapcsolatban komoly fejfájásra ad okot, hogy állami dotációval sokkal olcsóbban tudják a termékeket kínálni, és bizony a kínai márkák ár-érték arányban az európai márkák fölött vannak, és ezt a Volkswagennek szintén ki kellene tudnia mozogni.

A harmadik terület pedig tulajdonképpen Európa önmaga, méghozzá az, hogy

az európai gyártókapacitás ugyancsak túllő a valós igényeken

– tette hozzá Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese. Idei kimutatás szerint nagyjából valahol 5,5 millió autó közötti az a mennyiség, tehát plusz 20 százalék, amennyivel Európában több jármű készül mint amennyit el lehet adni. Ez, hogy viszonyítani lehessen, körülbelül 30-35 összeszerelő- vagy gyártó üzemnek a kapacitása – magyarázta Krepsz Zoltán, hozzátéve: ennyi tulajdonképpen a felesleg.

Mint mondta, ugyanez érvényes az erőltetett elektrifikációra, miszerint nem tudja hozni a VW – és egyébként sok más márka sem – azt az ütemtervet, amit kitaláltak, a vártnál sokkal kevesebb elektromos autó fogyott, és ezek is mínuszként jelentkeznek a számokban.

A Volkswagen csoporthoz tartozik többek között az Audi, a Skoda, a Seat és a Porsche is. Az említett problémák valamilyen szinten mindegyik márkát érintik,

de Krepsz Zoltán szerint nehéz egyelőre konzekvensen kijelenteni, hogy melyik áll a sor elején és melyik a sor végén, pláne, hogy a Volkswagen nem tett közzé konkrét adatokat.

„A győri üzemmel kapcsolatban sem tudni, hogy lesznek-e leépítések, és ha igen, akkor az mondjuk egy részleges gyárbezárást, egy teljes gyárbezárást vagy ne adj' Isten valami komolyabb munkaerő-elbocsátást jelent. Nem lehet ezt jelen pillanatban még tudni. A sajtóban mindenféle számok repkednek, de máris szeretném hangsúlyozni, hogy a Volkswagen még nem tett közzé hivatalos adatokat, számokat, tehát én is csak igazából a sajtóban hallottakat tudom elmondani” – mondta.

Valahol 50 ezer és 140 ezer között lehet az a szám, tól-ig, ami az elbocsátásokat globális szinten illeti.

Emellett 12 millió járműről szeretnék az éves globális kapacitást mintegy 9 millió járműre csökkenteni. A gyárbezárásokkal vagy a korlátozott gyárbezárásokkal kapcsolatban pedig négy gyárat emlegetnek a sajtóban, ez Hannover, Enden, Zwickau és Neckarsson, Győrről még nem tudják, hogy mi lesz a sorsa, vagy hogyan fogja érinteni ez a válsághelyzet – ismertette a főszerkesztő-helyettes, arra is kitérve, hogy a VW csoport márkái közül egyedül a Skoda tett egy olyan nyilatkozatot, hogy őket nem, vagy csak nagyon kis mértékben fogja érinteni ez a fajta korlátozás, de hogy ebből mennyi lesz igaz, az a jövő zenéje.

Amivel a Volkswagen csoport igazából szeretné megfogni a pénzt, az a párhuzamos fejlesztéseknek a leállítása, a kutatási költségeknek a visszafogása. Ami két sokkoló szám lehet, hogy akár a felére is csökkenhet a teljes csoportban a járműveknek a modellválasztéka, és 75 százalékkal csökkenhetnek a konfigurációs lehetőségek, ez nagyjából azt jelenti egy autóvásárlónak a szemszögéből, hogyha mondjuk bemegy és szeretne mondjuk egy Volkswagen Golfot vásárolni, akkor azt mondjuk nem fogja tudni annyi kivitelben, annyiféle erőforrással, annyiféle felszereltségben megvásárolni, mint mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt – mondta az InfoRádióban Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese.

A cikk alapjául szolgáló vagy interjút Domanits András készítette.