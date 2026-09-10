Elszabadult a politikai pokol a korábban fideszesenek gondolt zenész mondatai miatt

Schmidt Mária közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában úgy értékelte Mándoki László nyilatkozatát, hogy az éles váltást jelent a zenész korábbi, nyilvánosan képviselt álláspontjához képest – vette észre a 24.hu.

A múzeumigazgató bejegyzésében megkérdőjelezte a pálfordulás mögött álló elvi okokat, és úgy vélekedett, hogy a döntés hátterében anyagi és érdekegyztetési szempontok állhatnak. Schmidt Mária emellett utalt a zenész németországi politikai kapcsolataira is.

Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben megjelent írásában szintén szigorúan értékelte Mándoki László megnyilvánulását. A publicista cikkében éles szavakkal ítélte el a pálfordulást, amelyet erkölcsileg elfogadhatatlannak minősített.