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Leslie Mandoki (Mándoki László) magyar származású német zenész, zenei rendező, producer világsztárokból álló zenekara, a ManDoki Soulmates koncertjén a Budapest Parkban 2017. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Elszabadult a politikai pokol a korábban fideszesenek gondolt zenész mondatai miatt

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Éles nyilatkozatokban bírálta Mándoki László zenészt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum igazgatója és Bayer Zsolt publicista, miután a művész nyilvánosan úgy nyilatkozott, hogy nem volt a korábbi kormányzat támogatója.

Schmidt Mária közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában úgy értékelte Mándoki László nyilatkozatát, hogy az éles váltást jelent a zenész korábbi, nyilvánosan képviselt álláspontjához képest – vette észre a 24.hu.

A múzeumigazgató bejegyzésében megkérdőjelezte a pálfordulás mögött álló elvi okokat, és úgy vélekedett, hogy a döntés hátterében anyagi és érdekegyztetési szempontok állhatnak. Schmidt Mária emellett utalt a zenész németországi politikai kapcsolataira is.

Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben megjelent írásában szintén szigorúan értékelte Mándoki László megnyilvánulását. A publicista cikkében éles szavakkal ítélte el a pálfordulást, amelyet erkölcsileg elfogadhatatlannak minősített.

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