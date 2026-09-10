Érdemes lesz ezt a böngészőt használni, kétszer több frissítés jön hozzá

A Google szeptember 22-én adja majd ki a Chrome 154-es verzióját, azután pedig már kéthetente érkeznek a biztonsági frissítések – számolt be róla a hvg.hu.

Mivel a jelenlegi ütemterv – amit még 2021-ben vezetett be a vállalat – szerint négyhetente jön az ilyen jellegű frissítés, így a mostani döntés értelmében lényegében megduplázza az egy év alatt kiadott csomagok számát a Google.

A sebezhetőség felfedezése, a javítás megtalálása és a végfelhasználókhoz való eljuttatása közötti idő lecsökkentése hatékonyabb védelmet nyújthat a felhasználóknak a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szemben. A gyakoribb kiadások ráadásul kisebb frissítőcsomagokat is jelentenek, így azok letöltése és telepítése is gyorsabbá válik.