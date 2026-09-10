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A HTTPS protokoll biztonságos kapcsolatot hoz létre a böngésző, illetve az alkalmazás és a meglátogatott webhelyek között.Forrás: Getty Images/Aree Sarak
Nyitókép: Getty Images/Aree Sarak

Érdemes lesz ezt a böngészőt használni, kétszer több frissítés jön hozzá

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Növeli a biztonsági frissítések kiadását a Google, így a jövőben az eddiginél gyakrabban kap majd ilyen csomagot a Chrome böngésző.

A Google szeptember 22-én adja majd ki a Chrome 154-es verzióját, azután pedig már kéthetente érkeznek a biztonsági frissítések – számolt be róla a hvg.hu.

Mivel a jelenlegi ütemterv – amit még 2021-ben vezetett be a vállalat – szerint négyhetente jön az ilyen jellegű frissítés, így a mostani döntés értelmében lényegében megduplázza az egy év alatt kiadott csomagok számát a Google.

A sebezhetőség felfedezése, a javítás megtalálása és a végfelhasználókhoz való eljuttatása közötti idő lecsökkentése hatékonyabb védelmet nyújthat a felhasználóknak a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szemben. A gyakoribb kiadások ráadásul kisebb frissítőcsomagokat is jelentenek, így azok letöltése és telepítése is gyorsabbá válik.

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VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
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2026.09.10. csütörtök, 18:00
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az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
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Első alkalommal ért ukrán dróntámadás egy energetikai létesítményt Oroszország sarkvidéki területén, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben. Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó megnevezte a béketárgyalások következő lehetséges helyszínét: ez Abu-Dzabi lenne, az Egyesült Arab Emírségekben. A fronton az oroszok Limant próbálják bekeríteni, de közben arról érkeznek hírek, hogy nyugati irányból kisebb ukrán ellentámadás szorította ki őket a novoszelivka melletti hídfőállásból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

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