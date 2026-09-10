Új légijáratok indulnak Budapestről, nem is akárhova

A tájékoztatás szerint a Wizz Air fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) térségre vonatkozó konfliktuszóna-ajánlásainak felülvizsgálatát, módosítását, illetve saját átfogó üzemeltetési és biztonsági értékeléseit.

Hangsúlyozták, hogy elsődleges a légiközlekedés biztonsága, így minden járat közlekedése a folyamatos üzemeltetési és biztonsági értékelés függvénye.

A Wizz Air a téli szezonban 12 útvonalon, heti 49 járattal állítja vissza Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába tartó járatait. A járatok újraindítása egybeesik azzal az időszakkal, amikor európaiak milliói kezdik tervezni téli utazásaikat, és sokan keresnek melegebb úticélt a hidegebb hónapokra. A légitársaság összesen 470 000 ülőhelyet kínál ezeken a járatokon a téli szezonban 9 európai városból.

A Wizz Air 273 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, 2025-ben 68,6 millió utast szállított.