A ló nem kacsa: mire elterjedt a visszakért lipicaiak ügye, máris cáfolt a külügy

A Daily Mail-nél jelent meg az a cikk, ami valóságos lavinát indított el. Ebben az olvasható, hogy a Tisza-kormány agrártárcája hivatalos, „erős hangvételű” levélben fordult a Buckingham-palotához azzal a kéréssel, hogy a brit uralkodónak korábban átadott két lipicai lovat, Nelsont és Ivecót juttassák vissza Magyarországra – számolt be róla az Economx.

A brit lap állítása szerint a magyar agrártárca augusztusban küldte a levelet, amiben azt kérték, hogy a két állatot szállítsák vissza a szilvásváradi állami ménesbe. A visszakérés pontos indoka egyelőre nem ismert, a cikk szerzője pedig azt állítja, hogy a fejlemény meglepetést keltett az udvar munkatársai körében is.

A lap megkereste a londoni magyar nagykövetséget is, amely szintén nem adott magyarázatot a kérés hátterére. Annyit közöltek, hogy a kérdés időközben rendeződött, és Nelson, valamint Iveco továbbra is az Egyesült Királyságban marad.

Az Index megkereste az ügyben a Külügyminisztériumot, a tárca a lapnak adott válaszában közölte: „Természetesen az ajándékba adott lovakat a magyar állam nem kívánja elhozni az angol királyi ménesből.”

A Daily Mail cikkét a brit sajtó többi szereplője nem vette át, Magyarországon viszont több sajtóorgánum is felkapta.

Mi több, Orbán Viktor volt miniszterelnök is reagált a dologra szerda este, a cáfolatok megjelenése után. Facebook-bejegyzésében azt írta: „Elindult az út az istállóba program? A kormány visszakéri a III. Károly királynak ajándékozott lovakat?” Az egykori kormányfő a két kérdés mellé egy homlokra csapó emojit is odatett, illetve megosztotta az Üvegtigris 3. egyik jelenetét is.