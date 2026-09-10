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Nyitókép: Golden_Brown/Getty Images

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott az illegális migráció helyzete

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia és Csehország megerősíti együttműködését a határvédelem és az illegális migráció megelőzése terén. A két ország rendfenntartó erői szerdán közös, egész napos gyakorlatot tartottak a szlovák-cseh határon, amelynek célja a felkészültség ellenőrzése volt egy esetleges migrációs nyomás vagy a határellenőrzés újbóli bevezetése esetére.

A Hodonín-Holíč határátkelőn tartott közös sajtótájékoztatón Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter hangsúlyozta: Szlovákiában mára teljesen stabilizálódott az illegális migráció helyzete, az illegális és a tranzitmigráció egyaránt óriási mértékben visszaesett. Míg a 2022-es és 2023-as válságévekben csaknem 60 ezer külföldi érkezett az országba másodlagos tranzitmigráció keretében, az idei év első nyolc hónapjában mindössze kilenc ilyen esetet regisztráltak. Ez a konkrét intézkedéseknek, a rendőrök munkájának, a szomszédos országokkal folytatott intenzív együttműködésnek, valamint az embercsempészettel szembeni zéró toleranciának köszönhető.

A szerdai PODZIM elnevezésű cseh akcióban szlovák rendőrök is részt vettek: cseh kollégáikkal közös járőrözést végeztek a 251 kilométeres határszakaszon, az egykori határátkelőkön, a zöldhatáron, valamint a nemzetközi személyszállító vonatokon.

A felek célja, hogy megvédjék a határokat, garantálják az állampolgárok biztonságát, és megelőzzék azokat a helyzeteket, amelyek miatt ismét ellenőrzést kellene bevezetni a cseh-szlovák határon.

A szlovák belügyminiszter úgy fogalmazott, bízik benne, hogy az ilyen egységeket a következő legalább egy évben nem kell éles helyzetben a közös határra vezényelni.

A cseh országos rendőrfőkapitány, Martin Vondrášek a 2015-ös, 2022-es és 2023-as tapasztalatokra hivatkozva rámutatott: kötelességük időről időre begyakorolni azokat az eljárásokat, amelyeket egy esetleges éles helyzetben alkalmazni kell. A szerdai gyakorlat része volt a biometrikus regisztráció, valamint az illegális migránsok feltartóztatásakor szükséges intézkedések ellenőrzése is.

A szlovák belügyminiszter emellett bejelentette, Szlovákia az év végéig a schengeni külső határ védelmére összpontosító gyakorlatot tervez az ország keleti, ukrajnai határán is.

A biztonsági szerveknek ugyanis előre fel kell készülniük az Ukrajnában zajló háború esetleges befejezésével összefüggő migrációs mozgásokra. Matúš Šutaj Eštok figyelmeztetett: a konfliktus lezárása után Európa illegális fegyverek, lőszerek és drogok beáramlásával, valamint a háborús konfliktusban tapasztalatot szerzett emberek mozgásával is szembesülhet. Hozzátette, hogy a szlovák-ukrán határ mintegy 100 kilométer hosszú, amelynek kétharmadát ugyan modern kamerarendszer figyeli, de egyharmada a nehéz hegyvidéki terep miatt továbbra sincs teljesen lefedve.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott az illegális migráció helyzete

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