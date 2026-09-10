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2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
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Lelik Réka (j) és az amerikai Kahleah Copper a nõi kosárlabda-világbajnokság negyeddöntõjében játszott Egyesült Államok - Magyarország mérkõzésen a Berlin Arénában 2026. szeptember 10-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

USA-MAGYARORSZÁG – 29 pont közte, de 30 pontot a magyar csapat az első félidőben

Infostart

A mieink a japánok elleni 21 pontos bravúr után a világ legjobbjaival néznek farkasszemet a női kosárlabda-vb-n. A Team USA nagyon erős. A félidőben is már jelentős előnyre tett szert. A meccset élőben közvetítjük. Lássuk!

Közvetlenül a mérkőzés előtti percekben a fogadóirodáknál az amerikai csapatra csak minimum 20 pontos hendikeppel lehetett fogadni.

Első negyed

A feldobást Juhász Dorka ütötte el, azaz mi vezetjük az első támadást, de az első kosarat Breanna Stewart szerezte.

Vezetünk!!! Aho Nina hármasával, de hamar visszaveszik a vezetést. Két perc után 4:3 oda.

Mindent bedobnak, de Nina tartja a tempót. 11:5.

Magyar időkérés hiszen 13:7.

Tényleg mindent bedobnak, 18:9 és 4 perc van hátra az első negyedből.

Más kávéház, az amerikai csapat brutális, egy betörés után „kiütik” Aho Ninát, és még ő faultolt, 28:9.

Török Ági hármasa szép, ismétlik a tévében: 28:12.

Sok-kevés: 36:12. Nyolc eladott labda a mieinknél, keményen védekezik a Team USA.

Második negyed

Az első kosarat is ők szerzik, mi erre beküldjük a csereembereket is, hogy ők is élvezzék a sztárok közelségét. Török Ági viszont távolról tüzel 40:15.

A gond, hogy az ellenfél annyira kiszorítja a palánk alól a magyar csapatot, hogy szinte csak a hárompontos dobás marad számunkra. 11-ből 5 ment be eddig, ami jó. 47:18.

Az első centerkosarunk után azonnal időt kérnek az amerikaiak, 50:23.

Juhász Dorka először tudott klasszikus centergólt dobni, 55:25.

Lelik Réka kozmetikázza az eredményt, már 9 pontnál jár, 59:30.

Ami „jó hír”, hogy az első félidőben kettővel kevesebbet kaptunk, mint a szintén WNBA-válogatott franciáktól.

Harmadik negyed

Egy hármas ide, egy oda, 62:33.

Cikkünk frissül.

Előzmények

A magyar női kosárlabda-válogatott eddig négy hivatalos mérkőzést játszott az Egyesült Államok ellen a FIBA statisztikái szerint, és mind a négy alkalommal az amerikaiak nyertek. Az első találkozóra az 1957-es világbajnokságon került sor, azóta pedig még három alkalommal játszottak egymással.

  • 1957. október 18., világbajnokság: USA–Magyarország 51–46
  • 1975. szeptember 27., világbajnokság: Magyarország–USA 55–78
  • 1980. május 6., olimpiai selejtező: Magyarország–USA 79–109
  • 1986. augusztus 10., világbajnokság: USA–Magyarország 78–63

A legutóbbi (nem barátságos) találkozó tehát 40 éve volt. A mostani világbajnokságon ezért nemcsak a két csapat közötti hatalmas különbség, hanem a hosszú szünet miatt is különleges a negyeddöntő.

A magyarok történelmet írtak Berlinben

A magyar válogatott már a negyeddöntőbe jutással történelmi eredményt ért el: 40 év után, először 1986 óta került be a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé.

A csoportkörben a magyarok 99–53-ra kikaptak Franciaországtól, majd 71–67-re legyőzték Nigériát, 82–73-ra pedig Dél-Koreát. Ezután a negyeddöntőbe jutásért Japán ellen léptek pályára, és 84–63-ra nyertek. Ezzel biztosították helyüket a legjobb nyolc között.

Berlin, 2026. szeptember 8. Lelik Réka (b) és a japán Tokasiki Ramu a nõi kosárlabda-világbajnokság negyeddöntõbe jutásért játszott Magyarország - Japán mérkõzésén a Berlin Arénában 2026. szeptember 8-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Berlin, 2026. szeptember 8. Lelik Réka (b) és a japán Tokasiki Ramu a nõi kosárlabda-világbajnokság negyeddöntõbe jutásért játszott Magyarország - Japán mérkõzésén a Berlin Arénában 2026. szeptember 8-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A japánok elleni mérkőzésen Lelik Réka volt a magyar csapat egyik főszereplője:

23 pontot, 8 lepattanót és 4 gólpasszt jegyzett.

Ő azt mondta a japán meccs után: „gyere ránk Amerika”.

A FIBA szerint a magyarok sikerének egyik kulcsa a csapatvédekezés és az összetartó csapatmunka volt.

Az amerikaiak egészen más szintet képviselnek

Az Egyesült Államok címvédőként érkezett a világbajnokságra, és az elmúlt évtizedekben a női kosárlabda meghatározó válogatottja volt. A keretben többek között Breanna Stewart, Napheesa Collier, Aliyah Boston, Jackie Young, Angel Reese, Paige Bueckers és Caitlin Clark is szerepel.

A csapat legnagyobb ereje a rendkívüli egyéni játékosállomány mellett a mélység: az amerikaiaknál szinte minden posztra több világklasszis játékos jut.

Ugyanakkor az amerikai válogatott sem verhetetlen. A csoportkörben Olaszország ellen mindössze 55–52-re nyert, és a mérkőzésen 42 pontot szerzett az első három negyedben összesen. Az olasz védekezés komoly gondokat okozott a címvédőnek. Megfigyelők szerint az volt a gond, hogy nem vették komolyan a találkozót, aztán nem tudtak újítani.

Juhász Dorka és a magyar csapatjáték lehet a kulcs

A magyarok legnagyobb fegyvere elsősorban a Juhász Dorka–Takács-Kiss Virág tengely (ahogy Berlinben hívják őket: az ikertornyok) palánk alatti játéka, valamint az erre épülő csapatmunka. Juhász Dorka, aki a Minnesota Lynx kosárlabdázó, jelenleg a világbajnokság egyik legjobb lepattanózója: mérkőzésenként 11 lepattanót átlagol, emellett 15,3 pontot szerez.

A magyarok másik fontos fegyvere lehet a külső játék. Itt Lelik Rékának van komoly szerepe, de neki volt már gyengébb meccse is, viszont a japánokat a vezetésével győzték le a mieink.

A FIBA elemzése szerint a magyar válogatott esélye elsősorban az lehet, hogy csapatként, kemény védekezéssel és a palánk alatti játékra építve próbálja lelassítani az amerikaiakat.

A csapat szakvezetője, Völgyi Péter az Inforádióban arról beszélt: hogy mindenkiben benne van egész életében, hogy hatalmas élmény lenne az amerikaiak ellen játszani. Neki utánpótlás-kapitányként többször is volt alkalma az amerikaiakkal mérkőzni, nehéz feladat is volt.

Most úgy áll hozzá:

veszítenivalójuk nincs és nem is lehet, még jobban kell játszani, mint Japán ellen,

jobban végigvinni a meccset, hogy minél tovább tartani lehessen a lépést.

Tőrös Balázs, a Sport TV szakértő kommentátora a közösségi oldalán pedig arról írt, hogy „a FIBA-kosárlabda keményebb, mint a WNBA. Használjuk ki, legyünk agresszívak, ne húzzuk vissza a kezünket, hozzuk idegállapotba őket!”

A meccset mi is nézzük, hiszen történelmi összecsapásról van szó.

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Kezdőlap    Sport    USA-MAGYARORSZÁG – 29 pont közte, de 30 pontot a magyar csapat az első félidőben

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USA-MAGYARORSZÁG – Iszonyatos különbség már a legelején

USA-MAGYARORSZÁG – Iszonyatos különbség már a legelején

Fél 12-kor a legjobb négy közé jutás a tét a női kosárlabda-világbajnokságon a magyar és az amerikai női kosárlabda-válogatott számára egyaránt. A mieink a japánok elleni 21 pontos bravúr után a világ lejobbjaival néznek farkasszemet. A magyar győzelemre kicsi a reális esély, ha bekövetkezne, az egész világ erről beszélne. Lássuk!
 

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