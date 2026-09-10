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Az ukrán elnöki sajtóhivatal felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k) fogadja Steve Witkoffot, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottját (b) és Jared Kushnert, Trump vejét és tanácsadóját a kijevi Marijinszkij-palotában 2026. szeptember 6-án. Witkoff és Kushner az elõzõ estén Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában az orosz-ukrán háború lezárásának lehetséges módjairól.
Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal

Trump szerint Putyin és Zelenszkij „belefáradt a háborúzásba”

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz háromoldalú csúcstalálkozót a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének alapján.

Az amerikai elnök szerdán újságírók előtt „nagyszerűnek” minősítette a napokban folytatott telefonos egyeztetését az orosz államfővel.

Putyin „megállapodást akar, és ha Zelenszkij is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép” – fogalmazott.

Donald Trump az Andrews legitámaszpont repülőterének betonján az elnöki repülőgép indulása előtt kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti megállapodást a két ország államfőjének egymás iránti gyűlölete akadályozza, ugyanakkor megjegyezte: „ez a két ember belefáradt a háborúzásba”.

Donald Trump újságírói kérdésre azt is kifejtette, hogy véleménye szerint az iráni konfliktus közvetlenül a novemberi kongresszusi választást követően véget ér, amit azzal magyarázott, hogy az iráni vezetés kétségbeesetten próbálja a háborús helyzet elnyújtásával befolyásolni az amerikai félidős választásokat arra számítva, hogy annak kimenetele gyengíteni fogja az általa vezetett washingtoni adminisztráció pozícióit.

Felmérések szerint az amerikai szavazópolgárok elégedetlenek a gazdasági helyzet alakulásával, ami a választás során is elsődleges szempont, különösen a megélhetési költségek alakulása és az üzemanyagok ára miatt.

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, valamint a meghatározó kőolajszállítási útvonal, a Hormuzi-szoros akadozása a kőolaj világpiaci árát tartósan magasan tartja, ami emeli az üzemanyagok árát az Egyesült Államokban is.

Az elnöki repülő, az Air Force One indulását kisebb közjáték késleltette, ugyanis a gép egyik vészkijáratánál működésbe lépett a gumicsúszda. Donald Trump az esetet úgy kommentálta, hogy a személyzet ellenőrizte, minden jól működik-e, és hozzátette, teljesen biztonságosnak tartja a repülőgépet.

Az elnök washingtoni idő szerint kora délután Dallasba utazott, ahol részt vesz a Republikánus Párt kétnapos konvencióján, amit a félidős kongresszusi választásokra való felkészülés jegyében tartanak.

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Kezdőlap    Külföld    Trump szerint Putyin és Zelenszkij „belefáradt a háborúzásba”

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