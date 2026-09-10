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António Costa, az Európai Tanács elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz-ukrán háborúban Ukrajnát támogató országok vezetõinek kijevi tanácskozásán 2026. augusztus 24-én. MTI/EPA/Makszim Maruszenko
Nyitókép: Makszim Maruszenko

Orosz drónnal „tesztelték” az ukrán elnök repülőgépét?

Infostart / MTI

Egy Moldovában észlelt orosz drón miatt átmenetileg késleltették Volodimir Zelenszkij ukrán elnök repülőgépének felszállását a kisinyovi nemzetközi repülőtérről. Az incidens miatt Moldova rövid időre lezárta légterét.

Orosz drón miatt késett Volodimir Zelenszkij repülőgépének felszállása Moldovában – írja a CNN alapján a 24.hu.

A beszámolók szerint a pilóták már a felszállási előkészületeket végezték a kisinyovi repülőtéren, amikor az orosz drón berepült az ország légterébe. Az eszköz a repülőtértől mintegy 160 kilométerre csapódott a földbe és robbant fel.

Vladislav Kulminski, Moldova egyesült államokbeli nagykövete úgy nyilatkozott, a hatóságok vizsgálják az esetet, és az eljárás lezárultáig korai lenne megállapítani, hogy célzott támadásról vagy egyéb katonai cselekményről volt-e szó. A Kreml egyelőre nem reagált a történtekre.

Az ukrán elnök V. Harald norvég király temetésére utazott volna Norvégiába, amikor az eset történt.

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