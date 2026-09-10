Gémesi György a megyei önkormányzatok várható megszüntetéséről: a kormányfőnek teljesen igaza van, de nem erről volt szó

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök kvázi hadat üzent a megyei önkormányzati rendszernek, kifizetőhelyeknek nevezte az ottani állásokat, a hivatalokat pedig az előző kormány által teljesen kiüresítettnek.

Gémesi Györgynek, az Magyar Önkormányzatok Szövetségének árnyalt véleménye van a radikális változtatási tervről, szerinte tényleges alternatíva nélkül a megyei önkormányzatok megszüntetése politikai hiba lenne. Úgy látja, a magyar önkormányzati középszintnek igenis van szerepe, jelentősége akkor, ha megfelelő feladattal van ellátva.

„A miniszterelnöknek teljesen igaza van abban, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz kiüresítette a megyei önkormányzatok mozgásterét, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan feladatok, amelyeket leghatékonyabban a megyei szinten, középszinten, önkormányzati középszinten, választott testülettel lehet ellátni. Ilyen feladatok például a turisztikában, a közlekedésben, a közoktatásban és nagyon sok más tekintetben is vannak, ezekhez korábban szükség volt a megyei önkormányzatok feladattal való megtöltésére, ezen a szinten lehetett a feladatokat legjobban átlátni és működtetni” – hangsúlyozta.

További érve, hogy

az európai uniós pályázatok felhasználásához mindenképpen szükséges a területi választott testület véleményezése,

itt van egy olyan pont, ahol „megakad a tű a lemezen”, hiszen itt most jelenleg fideszes képviselők adják a többséget mindenütt, ezt próbálhatja most radikális módszerrel megoldani a politika, de szerinte nem szabad ebben az irányban gondolkodni, ráadásul választott testületekről van szó.

Gémesi György azt gondolja, hogy vannak megoldások arra, hogy ezt a típusú döntéshozatalt átalakítva végül is legyen erősebb a kormányzati befolyás a források odaítélésében, elsősorban a területi operatív programok terén.

Szerencsésnek tartaná, hogy a testület választott maradjon, ha marad, kijelölt testületnél ugyanis az önkormányzati mozgástér szűkül a kormányzat által, ez viszont ellentétes a korábbi kormányzati ígérettel, pontosan azért, mert a feladatok, források megosztása, a hatalmi koncentrációk megosztása 1990-ben az akkori önkormányzati törvényben már szabályozva volt, ez jelentené a demokratikus berendezkedésű ország működési alapjait.

Elmondta azt is, hogy épp a múlt héten tárgyaltak a szakminiszterrel a hogyan továbbról, és a megyék is szóba kerültek, a miniszter akkor megerősítette a nyolc önkormányzati érdekszövetséget – amely egységes javaslatot tett le –, hogy minden kérdésben lesznek tárgyalások, erre rá jött pár nappal később a miniszterelnöki bejelentés, amiről eddig nem volt szó, a Tisza decentralizálást ígért korábban.

Gémesi György felidézte, a '90-es jogvédő törvény minden feladathoz jogszabályokat, forrást és vagyont rendelt, de persze ezt át lehet alakítani, nincs ezzel gond, valóban az a bajok forrása, hogy a Fidesz-kormány kiüresítette a megyei önkormányzati rendszert, így viszont azzal sem ért egyet, hogy ezen a rendszeren keresztül talicskázták ki a közpénzt, noha a pályázatok felülről irányítása valóban létrehozott kiskapukat a megyéknél.

Azáltal szerinte felesleges testületeknek tűnhetnek a megyei önkormányzatok, hogy már döntési jogköreik sem voltak, de a közigazgatásban nem megkerülhetőek; példaként említette a megyei rendőrfőkapitányságokat, bíróságokat. Ugyanis ha a megyei önkormányzatokat megszüntetik, szerinte fel kellene számolni vagy át kellene alakítani a teljes közigazgatási rendszert, ami borzasztó komplikált feladat lenne, amibe nem érdemes belevágni.

„Ha az a cél, hogy hatékonyan lehessen az uniós forrásokat az európai jogszabályoknak megfelelően felhasználni, annak megvannak azok a technikai lehetőségei, amivel a politikai szándékot is érvényesíteni lehet, és erről beszélni kell” – folytatta Gémesi György.

A következő forduló

Október közepén az önkormányzati szövetségek újra tárgyalnak a kormánnyal, téma lesz a 2027-es költségvetés, de még a 2026-os módosítása is, amelyről semmilyen pozitív üzenetet nem kaptak, pedig vannak működési gondok, nem csak a fővárosban; vannak olyan települések, amelyek már az év végéig sem tudják anyagilag kibírni.

„Ígéretet kaptunk arra, hogy egyedileg rendezik ezeket,

kell kérni forrásokat.

Hát ez mindig bonyolult” – mutatott rá.

Az önkormányzati érdekképviseletek már szeptember derekán leülnek, hogy új stratégiát alkossanak az új helyzetre, „de ha kikerülik ezt a szintű egyeztető mechanizmust, akkor nagyon nehéz lesz érdemben együttműködni”.

Szeretnék, hogy

a forrásokat hatékonyabban használják fel

transzparencia legyen, átvilágítási lehetőségekkel

az embereknek megfelelő szolgáltatásaik legyenek.

Bízik abban, hogy a kormányzat is felismeri, önkormányzat és kormány nem ellensége egymásnak, az önkormányzatok mögött pedig több évtizedes tapasztalat áll, ezzel tudja segíteni a kormányzást.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.