Sztrájkot hirdettek egy székesfehérvári cég dolgozói, béremelés a cél

A Vasas Szakszervezeti Szövetség MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a korábban megfogalmazott követelések változatlanok, a munkavállalók továbbra is azt várják a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, amely a 2025-ben végrehajtott 3 százalékos béremelés után 2026-ra 4 százalékos béremelés volt, és azt is csak részben hajtotta végre.

Emellett szeretnék elérni, hogy kezdődjön olyan tárgyalás, amelynek „célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás”.

Jelezték, hogy a konfliktus rendezése érdekében a munkavállalók és a sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems koreai alelnök-vezérigazgatójához fordult, a levélben azt kérték, hogy a legfelső vezetés avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit.

A levélre a vállalat vezetése mindeddig nem adott választ.

A sztrájkbizottság szerint ez a hallgatás elfogadhatatlan, különösen egy olyan helyzetben, amikor a dolgozók már több alkalommal egyértelművé tették: nem a konfliktus fenntartásában érdekeltek, hanem egy tisztességes és mindenki számára vállalható megállapodásban.

A határozatlan idejű sztrájkkal a dolgozók azt szeretnék elérni, hogy a munkáltató végre érdemben foglalkozzon a követeléseikkel – tették hozzá.

A dél-koreai autóipari beszállító magyarországi tevékenységéről három éve tett bejelentést Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter, miszerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű beruházással 250 munkahelyet teremt Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta.

A Hanon Sytems a cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban.

A fenti három magyarországi telephelyen termelő Hanon Systems Hungary Kft. a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2025-ben közel 1900 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomórészt exportra termelve 146,3 milliárd forint bevételt ért el 1,65 milliárd forintos nyereség mellett.

A nyitókép a cég pécsi gyáránál készült.