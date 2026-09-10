Orbán Viktor rövid, de kemény üzenetet fogalmazott meg a kormány felé

Orbán Viktor csütörtökön, a kötcsei piknik előtt két nappal azzal jelentkezett a közösségi oldalán, hogy az új magyar kormány becsapta a magyar embereket, szerinte rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadósság – írja az Index.

A volt kormányfő megosztott egy videót is, amelyben a Fidesz frakcióvezetője, Bóka János szembeállította egymással Magyar Péter korábbi és jelenlegi, az üzemanyagárstopra vonatkozó kijelentéseit.

A frakcióvezető felidézte, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinár bevezetését szorgalmazta a kampánya során, ám később arról beszélt, hogy egy védett ár bevezetése egy-két héten belül áru- és készlethiányhoz vezethetne a magyarországi kutakon.

Csütörtöki posztjában Orbán Viktor azt írta: „Becsapták az embereket. Rekordmagas benzinár! Rekordmagas költségvetési hiány! Rekordmagas államadósság!”

Bóka János arról is beszélt a videóban, hogy szerinte az államadósság 65 715 milliárd forintra emelkedett, ami szintén rekord, az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt ennyire nagy. Feltette a kérdése, hogy hogyan jutott el az ország a 480 forintos benzintől a rekordmagas üzemanyagárig, és hogy a Tisza Párt további ígéreteiről mikor derülhet ki, hogy szerinte nem voltak valósak.