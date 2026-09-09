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Nyitókép: rudall30 / Getty Images

Számokban, ahogy Kína letarolja a világot

Infostart / MTI

Kína külkereskedelmi forgalma az idei első nyolc hónapban továbbra is gyors ütemben bővült, miközben a behozatal növekedése továbbra is meghaladta a kivitelét. Kínának az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlete augusztusban 29,18 milliárd dollárra nőtt a júliusi 28,03 milliárd dollárról.

A külkereskedelmi forgalom 17,6 százalékkal, 34 780 milliárd jüanra (mintegy 5,13 ezer milliárd dollár) nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A növekedési ütem 0,3 százalékponttal haladta meg az első hét hónapban mért értéket. A kivitel 14,6 százalékkal, 20 170 milliárd jüanra, a behozatal pedig 22 százalékkal, 14 610 milliárd jüanra emelkedett.

Augusztusban a kínai külkereskedelmi áruforgalom 19,8 százalékkal, 4650 milliárd jüanra nőtt éves összevetésben, és immár hatodik hónapja meghaladta a 4000 milliárd jüant. A kivitel 18,6 százalékkal, a behozatal 21,7 százalékkal bővült. Mindkét mutató két számjegyű növekedést ért el, már negyedik egymást követő hónapban.

A vámhivatal jüanban közölt adatai dollárban átszámítva a kivitel augusztusban 25,0 százalékkal, 401,44 milliárd dollárra, a behozatal pedig 28,2 százalékkal, 282,36 milliárd dollárra nőtt. A külkereskedelmi többlet 119,09 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 101,09 milliárd dollárról.

Az év első nyolc hónapjában dollárban számolva az export 19,3 százalékkal, 2,92 ezer milliárd dollárra, az import pedig 27,0 százalékkal, 2,11 ezer milliárd dollárra bővült. A külkereskedelmi többlet 805,51 milliárd dollárt tett ki, szemben az egy évvel korábbi 785,3 milliárd dollárral.

Kínának az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlete augusztusban 29,18 milliárd dollárra nőtt a júliusi 28,03 milliárd dollárról. Az Egyesült Államokba irányuló kínai kivitel 34,4 százalékkal 42,5 milliárd dollárra emelkedett.

A kínai export bővülését elsősorban a félvezetők és más csúcstechnológiai termékek, valamint a kínai gyártású gépkocsik iránti erős kereslet támogatta. Az acélkivitel 6,8 százalékkal, 10,16 millió tonnára nőtt augusztusban.

Az import növekedésében egyebek mellett a rézérc, a szén és lignit, valamint az integrált áramkörök behozatalának bővülése játszott fő szerepet. Az év első nyolc hónapjában a rézércimport 33,5, a szén- és lignitimport 19,8, az integrált áramkörök behozatala pedig 61,7 százalékkal nőtt.

A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek ellenére a két ország közötti vámháborús fegyverszünet egyelőre fennmaradt. A két állam vezetőinek szeptember végére tervezett találkozóján várhatóan a kereskedelmi kapcsolatok is napirenden lesznek.

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