Az AI lehet a fiatalság kulcsa? Ezt tudja egy új gyógyszer

Az Insilico Medicine által fejlesztett rentosertib 12 hét alatt csökkentette a résztvevők biológiai életkorára utaló egyes markereket – számolt be a Gizmodo a Nature Biotechnology című szaklapban megjelent tanulmány alapján.

Az Insilico Medicine mesterséges intelligenciát használ új hatóanyagok azonosítására és gyógyszerjelöltek fejlesztésére. A rentosertibet krónikus tüdőbetegségek kezelésére fejlesztik, a mostani kutatásban pedig azt is vizsgálták, milyen hatással lehet az életkorral összefüggő biológiai folyamatokra.

A biológiai életkor azt mutatja meg, milyen állapotban van a szervezet a naptári életkorhoz képest. Meghatározásához többek között vérvizsgálati eredményeket, fiziológiai mutatókat és pszichológiai teszteket is használhatnak – idézi a hvg.hu.

A 42 résztvevővel végzett vizsgálatban a kutatók hat különböző teszttel követték nyomon a biológiai óra változását. Mindegyik mérésben kedvező elmozdulást figyeltek meg a rentosertibet kapóknál a 12 hetes időszak alatt, miközben a placebocsoportnál nem tapasztaltak hasonló változást.

A gyógyszer egyelőre messze van attól, hogy piacra kerüljön: további, nagyobb léptékű vizsgálatokra és a hatósági engedélyezésre is szükség van. A mostani eredmények ugyanakkor azért figyelemre méltók, mert felvetik annak lehetőségét, hogy a gyógyszer az öregedéssel összefüggő biológiai folyamatokra is hatással lehet.