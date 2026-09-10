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Öregedés Forrás: Getty Images/Dimitri Otis
Nyitókép: Forrás: Getty Images/Dimitri Otis

Az AI lehet a fiatalság kulcsa? Ezt tudja egy új gyógyszer

Infostart

Ígéretes eredményeket hozott egy mesterséges intelligencia segítségével fejlesztett gyógyszer első, embereken végzett vizsgálata.

Az Insilico Medicine által fejlesztett rentosertib 12 hét alatt csökkentette a résztvevők biológiai életkorára utaló egyes markereket – számolt be a Gizmodo a Nature Biotechnology című szaklapban megjelent tanulmány alapján.

Az Insilico Medicine mesterséges intelligenciát használ új hatóanyagok azonosítására és gyógyszerjelöltek fejlesztésére. A rentosertibet krónikus tüdőbetegségek kezelésére fejlesztik, a mostani kutatásban pedig azt is vizsgálták, milyen hatással lehet az életkorral összefüggő biológiai folyamatokra.

A biológiai életkor azt mutatja meg, milyen állapotban van a szervezet a naptári életkorhoz képest. Meghatározásához többek között vérvizsgálati eredményeket, fiziológiai mutatókat és pszichológiai teszteket is használhatnak – idézi a hvg.hu.

A 42 résztvevővel végzett vizsgálatban a kutatók hat különböző teszttel követték nyomon a biológiai óra változását. Mindegyik mérésben kedvező elmozdulást figyeltek meg a rentosertibet kapóknál a 12 hetes időszak alatt, miközben a placebocsoportnál nem tapasztaltak hasonló változást.

A gyógyszer egyelőre messze van attól, hogy piacra kerüljön: további, nagyobb léptékű vizsgálatokra és a hatósági engedélyezésre is szükség van. A mostani eredmények ugyanakkor azért figyelemre méltók, mert felvetik annak lehetőségét, hogy a gyógyszer az öregedéssel összefüggő biológiai folyamatokra is hatással lehet.

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