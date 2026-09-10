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Rókusfalvy Pál az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában 2026. szeptember 8-án.
Nyitókép: InfoRádió

Rókusfalvy Pál az Arénában: a jó bor exportja fejlődik, a szőlőkabócáknak rossz nyaruk volt

Infostart / InfoRádió

A kormányváltás után az Agrárminisztériumhoz és az Agrármarketing Centrumhoz került az állami bormarketing, amelyet négy évig kormánybiztosként Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező irányított. Az etyeki borász az InfoRádió Aréna című műsorában tette mérlegre kormánybiztosi tevékenységét. Beszélt a szőlőkabócák elleni, aktuálisan legjobb fegyverről is.

Etyeki borászként, borkultúra-szervezőként az elmúlt négy évben kormánybiztosként egyengette a magyar bor marketing ügyeit Rókusfalvy Pál, aki az InfoRádió Aréna című műsorában eredményeit így foglalta össze: olyan stratégiát írtak, amely nem egy-kettő, hanem akár négy-öt kormányzati ciklus távlatában hasznos lehet, alapnak lehet tekinteni.

Az ágazat átvételekor az úgynevezett lédig borok exportaránya még 70 százalék volt, és nagy eredményeként büszke arra, hogy ezt az arányt 60 százalékra sikerült leszorítani.

„Az sem volt titok senki előtt, hogy a minőségre helyeztük a hangsúlyt, a minőségi palackos borok exportjára koncentráltunk leginkább, és ez 2022 és 2026 között folyamatosan növekedett is. Tehát amit elindítottunk, az célt ért. Nyilván ez a munka nincs befejezve, mert sok ilyen ciklusnak kell még eltelni. Nagyon drukkolok, hogy az Agrármarketing Centrum jó gazdája legyen ennek az ügynek, és tudja folytatni majd” – fogalmazott.

Sajnálatosnak nevezte ugyanakkor, ami

általában globálisan az ágazatot jellemzi, hogy csökken a borfogyasztás, ami a magyar borokat is érinti,

de a fogyasztás szerkezete folyamatosan jól alakul, és szerencsére a lefelé menő tendenciával szembemegy az, hogy a palackos bor exportja így is folyamatosan növekedett évről évre.

Rókusfalvy Pál a kormányváltás óta nincs benne az operatív munkában, azóta nem is követi napi szinten a számokat, előtte viszont minden nap dolgozott, „elindult egy olyan munka, és van még sok lehetőség, de a tendencia, az irány jó, nagy szüksége van a magyar bornak az ágazatban betöltött nagyságát meghaladó szerepe és lehetősége van, ezért többet is kell vele foglalkozni meggyőződésem szerint”.

Természetesnek látja, hogy a borral foglalkozók szeretnék, hogy több fény essen erre az ágazatra, de látja, hogy a többi ágazat is küzd ezzel, mindenesetre szerint „ez jó időszak volt” a jó magyar bor számára, ő is felfrissült tőle, mind szakmai, mind kormányzati oldalról.

Kihívások szőlőfronton

Már kevésbé szívderítő téma viszont a borkészítés „eleje”, a szőlőágazat helyzete:

  • a fagy,
  • az aszály és
  • az aranyszínű sárgaság

próbára teszi a szőlőt és a gazdákat is.

„30 százalék minimum az, amennyivel kevesebb lékinyerés történik, még ha fürtszámban meg is egyezik a termés a tavalyival, de a 22 borvidéken más-más gondok jelentkeznek; az alföldi borászok igazán kényelmetlen helyzetbe kerültek, és picik a bogyók Etyeken is, bár attól függ, melyik dűlőn, de volt olyan kolléga, ahol 50 százalékkal kevesebb szőlő készült. A fagy és a szárazság nagyon nehéz volt nekünk, végeredményben gyenge volt a szüret. A korai érés sem tesz nagyon jót, nemcsak azért, mert korábban kell mozdulni, a biológiai idejét ki kell tölteni a szőlőnek, le is kellett szedni a bogyót kis méretben, nem annyira lédúsan” – ecsetelte Rókusfalvy Pál.

A 2025-ös év ilyen szempontból jobb volt, a 2024-es év visszafogottabb, a 2026-os év viszont a tavalyi mennyiségnél tehát 30 százalékkal kevesebbet hozott, egyes gazdák még nem is mernek a számokra nézni.

Az aranyszínű sárgaságról is beszélt.

„Mi 8-10 éve találkoztunk már ezzel. Az olaszokat kéne példának venni, ők azt csinálták, hogy a 40 ezer tőkéből érintett pár tucatot minél gyorsabban kivenni, és azonnal pótolni. Tavaly a kormányzat hozott egy olyan döntést, amivel az összes gazdát és a Nébihet is próbálták rögtön cselekvésre szólítani. Azt tudni kell, hogy a legnagyobb probléma a betegséggel az, hogy nincs rá még kezelési mód, a szőlőkabócát kell permetezni. Viszont nemrég beszéltem olyan kollégával, aki országos rálátással ezzel a betegséggel foglalkozik, és azt mondta, hogy ez a száraz, meleg nem kedvezett a kabócának sem, ugyanakkor a gazdák nagyon megijedtek. Nagyon kell figyelnie mindenkinek, a hatóságoknak is. Reméltük, hogy lesz nagy, közös permetezés, de elmaradt, a gazdák így a nyakukba vették a megoldást, és az időjárás is segített, picit most jobb a helyzet” – részletezte Rókusfalvy Pál.

A borászok között ő az optimista nyelvet beszéli, nem mondja semmire, hogy rossz, inkább kihívásként fogja fel.

A kutatóintézetekre szerinte nagyon figyelni kell, a klímaváltozás újabb és újabb feladatokat fog adni a borászoknak, ezért van fontos szerepük, szerinte nagyon jó kutatók dolgoznak Magyarországon.

Herczeg Zsolt teljes beszélgetését Rókusfalvy Pállal alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Gazdaság    Rókusfalvy Pál az Arénában: a jó bor exportja fejlődik, a szőlőkabócáknak rossz nyaruk volt

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Rókusfalvy Pál az Arénában: a jó bor exportja fejlődik, a szőlőkabócáknak rossz nyaruk volt

Rókusfalvy Pál az Arénában: a jó bor exportja fejlődik, a szőlőkabócáknak rossz nyaruk volt
A kormányváltás után az Agrárminisztériumhoz és az Agrármarketing Centrumhoz került az állami bormarketing, amelyet négy évig kormánybiztosként Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező irányított. Az etyeki borász az InfoRádió Aréna című műsorában tette mérlegre kormánybiztosi tevékenységét. Beszélt a szőlőkabócák elleni, aktuálisan legjobb fegyverről is.
 

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